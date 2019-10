Chuyện showbiz: Hà Hồ nhắn nhủ Sulli “khi cô đơn hãy trút muộn phiền“

Sau khi biết tin Sulli qua đời do tự tử, Nam Em đăng ảnh nữ ca sĩ Hàn Quốc này và viết: "I understand why you did that... my angel. (Tạm dịch: "Tôi hiểu tại sao bạn làm điều đó, thiên thần của tôi). (Ngôi sao)