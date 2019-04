Chuyện showbiz: Hé lộ tin nhắn cuối cùng của Anh Vũ trước khi qua đời

Sau khi biết thông tin nghệ sĩ Anh Vũ qua đời, một người em thân thiết là Khang Việt đã hé lộ tin nhắn cuối cùng với đàn anh. Nam ca sĩ viết: "Tin nhắn cuối cùng của hai anh em. Buồn quá Anh Vũ ơi. Xin mọi người một lời cầu nguyện cho anh ấy". (Ngôi sao) Britney Spears đã phải tới một trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần sau khoảng thời gian khủng hoảng tâm lý vì chăm bố bệnh nặng. (VOV.VN) Doanh nhân Kevin Gilmore - chồng cũ ca sĩ Hồng Nhung mỉm cười hạnh phúc khi khiêu vũ cùng vợ mới trong buổi tiệc cưới lãng mạn trước sự chứng kiến của bạn bè, người thân. (VTC News) Hoa hậu Brazil 2019 Julia Horta sở hữu làn da nâu khỏe mạnh, hình thể nóng bỏng, gợi cảm với nụ cười cuốn hút. (VOV.VN) Nghệ sĩ Lê Bình đang rơi vào tình trạng nguy hiểm, liệt nửa người sau gần 1 năm điều trị ung thư phổi. (VOV.VN) Thôi giữ chức Phó ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, MC Tuấn Tú trở lại với niềm đam mê nghệ thuật của mình. (Báo Đất việt) Cô gái trẻ Paris Jackson đón sinh nhật tuổi 21 với bó hoa đỏ thắm trên tay và hôn người yêu say đắm trên đường phố Los Angeles, California. (Tiền phong) Trong bộ body suit, Hà Hồ khiến ai nấy "mắt tròn mắt dẹt" vì thân hình siêu nóng bỏng. Cô chia sẻ: "Cơ thể càng lớn càng nở là có thật... Nên có nhưng bạn bị nở sớm cho khi đến tuổi trưởng thành nó thành ra hơi to. Mình ngày xưa nhìn gớm... giờ tạm. Hi vọng 10 năm nữa là ok". Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng chia sẻ bí quyết để có ba vòng tuyệt mĩ. (Ngôi sao) Sau khi khóa Facebook, thiếu gia Phan Thành vẫn tích cực đăng trạng thái đầy ẩn ý trên Instagram cá nhân. Phan Thành mượn một câu lấy cảm hứng từ bộ phim "Tam sinh tam thế - Thập lý đào hoa", để nói hộ lòng mình: "Vốn là nhân duyên. Nhưng liệu cuối cùng có thể thành đôi? Năm ấy đào hoa vương nợ. Nhất niệm Thanh Khâu".(FBNV) Mặc dù vai diễn My "sói" đã mang lại nhiều thành công cho Thu Quỳnh nhưng hiện tại, nữ diễn viên cảm thấy áp lực và muốn thoát ra khỏi nhân vật. (Doanh nghiệp VN)

Sau khi biết thông tin nghệ sĩ Anh Vũ qua đời, một người em thân thiết là Khang Việt đã hé lộ tin nhắn cuối cùng với đàn anh. Nam ca sĩ viết: "Tin nhắn cuối cùng của hai anh em. Buồn quá Anh Vũ ơi. Xin mọi người một lời cầu nguyện cho anh ấy". (Ngôi sao) Britney Spears đã phải tới một trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần sau khoảng thời gian khủng hoảng tâm lý vì chăm bố bệnh nặng. (VOV.VN) Doanh nhân Kevin Gilmore - chồng cũ ca sĩ Hồng Nhung mỉm cười hạnh phúc khi khiêu vũ cùng vợ mới trong buổi tiệc cưới lãng mạn trước sự chứng kiến của bạn bè, người thân. (VTC News) Hoa hậu Brazil 2019 Julia Horta sở hữu làn da nâu khỏe mạnh, hình thể nóng bỏng, gợi cảm với nụ cười cuốn hút. (VOV.VN) Nghệ sĩ Lê Bình đang rơi vào tình trạng nguy hiểm, liệt nửa người sau gần 1 năm điều trị ung thư phổi. (VOV.VN) Thôi giữ chức Phó ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, MC Tuấn Tú trở lại với niềm đam mê nghệ thuật của mình. (Báo Đất việt) Cô gái trẻ Paris Jackson đón sinh nhật tuổi 21 với bó hoa đỏ thắm trên tay và hôn người yêu say đắm trên đường phố Los Angeles, California. (Tiền phong) Trong bộ body suit, Hà Hồ khiến ai nấy "mắt tròn mắt dẹt" vì thân hình siêu nóng bỏng. Cô chia sẻ: "Cơ thể càng lớn càng nở là có thật... Nên có nhưng bạn bị nở sớm cho khi đến tuổi trưởng thành nó thành ra hơi to. Mình ngày xưa nhìn gớm... giờ tạm. Hi vọng 10 năm nữa là ok". Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng chia sẻ bí quyết để có ba vòng tuyệt mĩ. (Ngôi sao) Sau khi khóa Facebook, thiếu gia Phan Thành vẫn tích cực đăng trạng thái đầy ẩn ý trên Instagram cá nhân. Phan Thành mượn một câu lấy cảm hứng từ bộ phim "Tam sinh tam thế - Thập lý đào hoa", để nói hộ lòng mình: "Vốn là nhân duyên. Nhưng liệu cuối cùng có thể thành đôi? Năm ấy đào hoa vương nợ. Nhất niệm Thanh Khâu".(FBNV) Mặc dù vai diễn My "sói" đã mang lại nhiều thành công cho Thu Quỳnh nhưng hiện tại, nữ diễn viên cảm thấy áp lực và muốn thoát ra khỏi nhân vật. (Doanh nghiệp VN)