Chuyện showbiz: Hồ Ngọc Hà lên tiếng trước ồn ào kết hôn vào tháng 12

Một bằng chứng nữa để khán giả tin rằng sẽ có một "hôn lễ thế kỉ" của Hà Hồ và Kim Lý xuất phát từ người mẫu Trang Trần. Cụ thể, Trang Trần đã để lại bình luận dưới dòng trạng thái kỉ niệm hai năm yêu nhau của Kim Lý rằng: "So happy for you guys. Waiting for a wedding in December" (Tạm dịch: Thật hạnh phúc cho hai bạn. Chờ đợi một đám cưới vào tháng mười hai). Sau đó, Hà Hồ bình luận "Im không lại bị chửi". (Ngôi sao)