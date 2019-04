Chuyện showbiz: Phản ứng của ca sĩ Hồng Nhung khi chồng cũ lấy vợ mới

Sau gần 1 năm ly hôn, trong khi "cô Bống" Hồng Nhung dần lấy lại thăng bằng cuộc sống để chăm sóc hai con Tôm - Tép thì chồng cũ Kevin Gilmore cũng nhanh chóng tổ chức lễ cưới với người mới. Trước thông tin chồng mới cưới vợ sau 6 tháng công khai ly hôn, Hồng Nhung không hề chia sẻ hay để lại bình luận gì liên quan. Mới đây nhất, giọng ca sinh năm 1970 chỉ đăng tải hình ảnh trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng ca sĩ Quang Dũng. (Báo giao thông) Trà Ngọc Hằng vừa tung ra bộ ảnh thời trang mới, khoe chất "sang chảnh" tôn vẻ đẹp phụ nữ và sự gợi cảm của cô... (VOV.VN) Hoà giọng với nhạc sĩ Vũ Thành An, học trò Ngọc Châm cũng gây ấn tượng bằng giọng hát mộc trữ tình, đầy xúc cảm. (VOV.VN) Jennifer Lopez đã bật khóc nức nở khi đang quay phim "Hustlers" trên đường phố New York. (VOV.VN) Chỉ mới trải qua một lần đổ vỡ thôi nhưng nữ ca sĩ Trương Quỳnh Anh đã mất hoàn toàn niềm tin ở đàn ông và mập mờ thừa nhận “yêu” người cùng giới. (Vnmedia) Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê đã cùng nhiều sao Việt khác như Phạm Quỳnh Anh, Ngô Kiến Huy, Sam... góp mặt trong một sự kiện. Người đẹp thu hút nhiều sự chú ý khi đi xe sang đến sự kiện cũng như vẻ ngoài khác lạ của mình. (VTC News) Nữ diễn viên Thúy Nga cho biết, vụ tai nạn xảy ra cách đây vài ngày ảnh hưởng đến chân và khiến cô phải khâu 10 mũi. (Dân việt) Mới đây, trên trang cá nhân của mình, diễn viên Thu trang vừa chia sẻ dòng trạng thái về vấn đề phim "Chị Mười Ba" bị quay lén. May mắn, một số người hâm một đã chụp hình những khán giả quay lén và gửi về cho diễn viên để xử lý kịp thời. (Ngày nay) Fan nức nở khen Ninh Dương Lan Ngọc là mỹ nhân đẹp nhất khi tham gia show nước ngoài. (Saostar) Thông tin diễn viên "cu Thóc" Huỳnh Tuấn Anh bị bắt quả tang chơi ma túy đang khiến khán giả quan tâm tìm kiếm. Trong đó, khán giả nhanh chóng nhận ra anh là diễn viên thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim của đạo diễn Bình Trọng. Điều này cũng khiến đạo diễn "Đại gia chân đất" gặp không ít rắc rối. (Tổ quốc)

Sau gần 1 năm ly hôn, trong khi "cô Bống" Hồng Nhung dần lấy lại thăng bằng cuộc sống để chăm sóc hai con Tôm - Tép thì chồng cũ Kevin Gilmore cũng nhanh chóng tổ chức lễ cưới với người mới. Trước thông tin chồng mới cưới vợ sau 6 tháng công khai ly hôn, Hồng Nhung không hề chia sẻ hay để lại bình luận gì liên quan. Mới đây nhất, giọng ca sinh năm 1970 chỉ đăng tải hình ảnh trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng ca sĩ Quang Dũng. (Báo giao thông) Trà Ngọc Hằng vừa tung ra bộ ảnh thời trang mới, khoe chất "sang chảnh" tôn vẻ đẹp phụ nữ và sự gợi cảm của cô... (VOV.VN) Hoà giọng với nhạc sĩ Vũ Thành An, học trò Ngọc Châm cũng gây ấn tượng bằng giọng hát mộc trữ tình, đầy xúc cảm. (VOV.VN) Jennifer Lopez đã bật khóc nức nở khi đang quay phim "Hustlers" trên đường phố New York. (VOV.VN) Chỉ mới trải qua một lần đổ vỡ thôi nhưng nữ ca sĩ Trương Quỳnh Anh đã mất hoàn toàn niềm tin ở đàn ông và mập mờ thừa nhận “yêu” người cùng giới. (Vnmedia) Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê đã cùng nhiều sao Việt khác như Phạm Quỳnh Anh, Ngô Kiến Huy, Sam... góp mặt trong một sự kiện. Người đẹp thu hút nhiều sự chú ý khi đi xe sang đến sự kiện cũng như vẻ ngoài khác lạ của mình. (VTC News) Nữ diễn viên Thúy Nga cho biết, vụ tai nạn xảy ra cách đây vài ngày ảnh hưởng đến chân và khiến cô phải khâu 10 mũi. (Dân việt) Mới đây, trên trang cá nhân của mình, diễn viên Thu trang vừa chia sẻ dòng trạng thái về vấn đề phim "Chị Mười Ba" bị quay lén. May mắn, một số người hâm một đã chụp hình những khán giả quay lén và gửi về cho diễn viên để xử lý kịp thời. (Ngày nay) Fan nức nở khen Ninh Dương Lan Ngọc là mỹ nhân đẹp nhất khi tham gia show nước ngoài. (Saostar) Thông tin diễn viên "cu Thóc" Huỳnh Tuấn Anh bị bắt quả tang chơi ma túy đang khiến khán giả quan tâm tìm kiếm. Trong đó, khán giả nhanh chóng nhận ra anh là diễn viên thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim của đạo diễn Bình Trọng. Điều này cũng khiến đạo diễn "Đại gia chân đất" gặp không ít rắc rối. (Tổ quốc)