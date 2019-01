Chuyện showbiz: Phản ứng của Hà Hồ khi Cường Đô la tổ chức đám hỏi

Trong lúc Cường Đô La và Đàm Thu Trang tổ chức đám hỏi thì Hồ Ngọc Hà dường như chẳng mảy may quan tâm tới chuyện này. Theo đó, cô vẫn tiếp tục làm những công việc thường ngày của mình như tập yoga đều đặn. Tuy nhiên, bé Subeo cũng không xuất hiện trong hình ảnh đám hỏi của bố. (PNTD) Trong những ngày cuối năm, Á hậu Mâu Thủy tất bật cùng bạn bè tự tay chuẩn bị những phần quà dành cho người có hoàn cảnh khó khăn. (VOV.VN) Trên trang cá nhân, Tuấn Hưng chia sẻ về buổi bàn giao ô tô tại Hà Nội với dòng chú thích 'Thêm một niềm vui với gia đình mình'. Chủ nhân của xế hộp là Thu Hương, bà xã của anh. Theo đó, chiếc xe mới này có giá bán trên thị trường khoảng 5 tỷ đồng. (Vietnamnet) Cuối năm 2918, nhiều fan hâm mộ bất ngờ khi hot girl Mie (tên thật là Nguyễn Hoàng My) bất ngờ đăng ảnh cầu hôn trên Instagram cá nhân. Sau hơn 3 năm quen và yêu nhau, cặp đôi quyết định về chung một nhà khiến nhiều người không khỏi vui mừng. (Saostar) Hoa hậu Mỹ Linh đảm nhận vai trò MC trong chương trình Gala Mai Vàng chào Xuân dành cho công nhân tại Nhà văn hóa Thanh Niên. (Giáo dục thời đại) Sáng 20/1, khán giả cực kì bất ngờ khi Cường Đô la và Đàm Thu Trang làm đám hỏi. Tuy nhiên, ngày vui của cặp đôi được tổ chức riêng tư với sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Như vậy, sau một thời gian úp mở, Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã về chung một nhà, mở ra chặng đường mới cho hơn 1 năm yêu nhau. (VTC News) Victoria Beckham cho biết cô thấy bực bội và tức giận khi chuyện hôn nhân của cô và cựu danh thủ David Beckham liên tục bị dính tin đồn thất thiệt. (VOV.VN) Nguồn tin của The Sun xác nhận Brad Pitt và Charlize Theron quen nhau từ giáng sinh năm ngoái. Đây là mối tình nghiêm túc của Pitt hậu ly hôn Angelina. (VOV.VN) H'Hen Niê và Tiểu Vy góp mặt trong top 50 Cô gái đẹp nhất Thế giới do chuyên trang sắc đẹp uy tín nhất hành tinh Global Beauties công bố. (Người đưa tin) Tối 19/1, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tổ chức sinh nhật hoành tráng cho mẹ của mình tại một nhà hàng sang trọng. (Báo Nhân đạo)

