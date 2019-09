Chuyện showbiz: Quốc Trường làm phù rể, bị nhầm cưới vợ vì đẹp trai

Mới đây, trên một diễn đàn dân mạng chia sẻ hậu trường chụp ảnh cưới của Bình An và Phương Nga và thắc mắc: "Trên tiktok đang có vài clip ghi lại hậu trường chụp ảnh cưới của diễn viên Bình An và á hậu Phương Nga. Không biết là cưới thật hay chỉ là chụp ảnh cho 1 dự án. Vì trong 1 bài phỏng vấn trước khi công khai với Phương Nga, Bình An cũng nói là sẽ tổ chức đám cưới với người yêu vào tháng 9 âm lịch". (Ngôi sao)