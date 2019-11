Chuyện showbiz: Vợ Cường Đô la xác nhận chưa có “tin vui”

Trong tờ khai lý lịch Phương Nga viết Bình An là chồng. Từ đó, cư dân mạng đoán già đoán non Phương Nga và Bình An đã đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, một số người vẫn hoài nghi vì phát hiện Phương Nga khai Bình An là chồng nhưng ở mục giới tính. (Kiến thức)