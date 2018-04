Chuyện showbiz: Vợ trẻ kém 20 tuổi của Chí Anh mang bầu lần 2

Những ngày gần đây, tin đồn Bảo Anh và thủ môn Bùi Tiến Dũng của đội tuyển U23 Việt Nam đang hẹn hò gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo đó, trên Instagram của Bùi Tiến Dũng chia sẻ một bức ảnh anh đội mũ đen vào ngày 17/3 khi đang trên sân tập. Điều trùng hợp là Bảo Anh cũng có một chiếc mũ y hệt nhưng chỉ khác màu và được cô chụp ảnh khoe với khán giả vào ngày 3/3. (VTC) Một trang fanpage đã chia sẻ hình ảnh chụp lén Hồ Ngọc Hà lúc đang đi viếng mộ chị Võ Thị Sáu ở Côn Đảo, cùng lời nhận xét Hà Hồ ngày càng gầy tong teo và xấu. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người bảo vệ Hồ Ngọc Hà và cho rằng gầy như thế mặc đồ mới đẹp hay bạn gái Kim Lý vẫn xinh dù ăn mặc giản dị. (Ngôi sao) Giữa thời điểm tin đồn Bảo Anh hẹn hò cùng thủ môn Bùi Tiến Dũng, Hồ Quang Hiếu đã có những chia sẻ về tình cũ. Hồ Quang Hiếu cho biết bản thân không quan tâm đến những chuyện riêng tư này: “Về Bảo Anh tôi không có gì để nói, chuyện của tôi với Bảo Anh cũng đã hết rồi nên tôi cũng không quan tâm. Nếu cô ấy và Bùi Tiến Dũng yêu nhau thật thì tốt thôi, chứ không có gì. Hợp nhau thì yêu thôi”. (Kênh 14) Trang Trần chia sẻ việc quyết định làm mẹ đơn thân: "Nụ cười ấy đã từng nở bừng vì hạnh phúc nhưng sẽ không bao giờ là trọn vẹn. Đàn bà bản lĩnh luôn cô đơn và giờ tôi chính thức là mẹ đơn thân. Xin chính thức thông báo với tất cả các bạn: chúng tôi sẽ là bạn để mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên. Duyên hết tình tan nhưng còn nghĩa. Vẫn vui và đầy hy vọng bởi bạn xứng đáng được hạnh phúc thì tôi cũng vậy!". (FBNV) Trước nghi án nâng cấp vòng một, Hoa hậu Kỳ Duyên chia sẻ: "Duyên tin chắc rằng trong mỗi chúng ta ai cũng luôn mong muốn hoàn thiện bản thân mỗi ngày, để giúp cuộc sống tốt đẹp hơn. Bản thân Duyên cũng luôn phải nỗ lực hằng ngày để hoàn thiện, để xứng đáng với những gì mà gia đình, người thân lẫn công chúng tin yêu. Bên cạnh hoàn thiện nhân cách, lối sống thì Duyên tin chắc vẻ đẹp ngoại hình cũng sẽ giúp mỗi chúng ta thêm tự tin để mọi thứ được trọn vẹn hơn". (FBNV) Liên hệ với phía Hương Giang sau khi bị nhiếp ảnh gia Milor Trần tố vô ơn, đại diện người đẹp cho biết sự việc chỉ là hiểu nhầm giữa hai anh em. Cô về nước khá gấp và bận rộn với nhiều dự án, kế hoạch riêng nên không thể chu toàn trong mọi thứ. Khi sự việc diễn ra, Hoa hậu nói chuyện với nhiếp ảnh gia Milor Trần để hai anh em hiểu nhau hơn. Về phía Mior Trần, anh cũng cho biết sự việc chỉ là do anh em chưa hiểu nhau. (VTC) Hoài Lâm là nghệ sĩ trẻ hiếm hoi của showbiz Việt sớm công khai chuyện tình cảm cá nhân. Trong tập phát sóng mới nhất của show Ca sĩ tranh tài, con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh một lần nữa khéo léo nói về việc mình đã “yên bề gia thất”. Ra mắt MV “I Know You Know”, Soobin Hoàng Sơn nuôi tham vọng mang những cá tính âm nhạc đầy mới mẻ và trưởng thành hơn đến với công chúng. (2 sao) Mới đây, Quán quân Thần tượng âm nhạc 2010 - Uyên Linh nhắc lại quan điểm: Không muốn lấy chồng. Có lần cô đã giải thích lý do: “Chỉ có làm bạn mới còn giữ cho nhau chút gì riêng tư sót lại”, “cảm thấy ở một mình rất thoải mái”, “cứ sống vui theo lập trường riêng, đừng bị đè nặng bởi các định kiến xã hội”… (Eva) Trong một sự kiện mới đây, kiện tướng dancesport Chí Anh xuất hiện cùng bà xã Khánh Linh. Anh vui vẻ hé lộ tin vui bà xã đang mang bầu lần 2. Vì mới mang thai được hai tháng nên Khánh Linh đang ở trong giai đoạn ốm nghén. Khi vợ mang bầu lần 2, Chí Anh cũng khá thoải mái, không lo lắng hay cảm giác nặng nề về giới tính em bé. (Ngôi sao)

