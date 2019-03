Chuyện showbiz:Cường Đô la bị mẹ vợ đối xử thế này trước thềm đám cưới

Người đẹp Đàm Thu Trang đã đăng tải hình ảnh cùng Cường Đô La ở quê nội. Mẹ của cô đã để lại bình luận rất tình cảm: "Yêu các con". Doanh nhân phố núi cũng xây dựng được mối quan hệ thân thiết với đấng sinh thành của vị hôn thê. (Ngôi sao) Angelina Jolie gây chú ý với vẻ ngoài xinh đẹp cùng thần thái sang chảnh khi xuất hiện ở sân bay JFK, New York vào ngày 30/3 vừa qua. (VOV.VN) Ngày 30/03, với vai trò Đại sứ Giờ Trái đất 2019, hoa hậu H’Hen Niê đã có nhiều hoạt động ý nghĩa đồng hành, tham gia “Lễ tắt đèn” tại thủ đô Hà Nội. (VOV.VN) Mới đây, trên fanpage chính thức của cộng đồng Little Monster tại Việt Nam đã đăng tải thông tin chính thức: Lady Gaga sẽ trở lại Việt Nam sau 11 năm cùng với tài tử Bradley Cooper vào ngày 28 tháng 04 sắp tới đây. Tin tức trên đang khiến cộng đồng Little Monster xôn xao. (Vmedia) Vòng 2 nhỏ bất thường của Hương Giang khiến dư luận nghi ngờ cô “cắt xương sườn”. (Dân việt) Đang hoạt động nghệ thuật ở độ chín muồi, Trà Ngọc Hằng lặng lẽ vắng bóng khỏi showbiz một thời gian. Người đẹp xác nhận, cô đã sinh con và hiện đang làm mẹ đơn thân. (ANTĐ) Theo Jaynes Star ngày 30.3, Chân Tử Đan và vợ con của nam diễn viên đã chấp nhận lời xin lỗi của Quỹ Hỗ trợ các nghiên cứu phòng chống AIDS (amfAR) sau khi bị nhân viên tỏ thái độ kỳ thị, phân biệt chủng tộc. (Thanh niên) Từ sau khi sinh con trai thứ 3, Trương Bá Chi luôn cố gắng giữ kín mọi hình ảnh và thông tin về cậu quý tử này. Tuy nhiên mới đây, cô lại vô tình để lộ mặt con trong một đoạn clip. (PNSK) Sau hơn một năm gia nhập làng giải trí, giọng ca sinh năm 1992 Jay Hoo từ bỏ đam mê ca hát vì mắc bệnh hiểm nghèo, mắt gần như đã mù. (Ngôi sao) Vừa qua, trang QQ đưa tin người hâm mộ Vương Phi và Tạ Đình Phong bắt gặp cặp đôi xuất hiện vui vẻ bên nhau. Cả hai mặc đồ đôi, còn thân thiện giơ tay vẫy chào fan. Lần này như để chứng minh tình cảm của mình vẫn tốt đẹp, cả hai tỏ ra vui vẻ thoải mái hơn. (Petrotimes) Angelina Jolie gây chú ý với vẻ ngoài xinh đẹp cùng thần thái sang chảnh khi xuất hiện ở sân bay JFK, New York vào ngày 30/3 vừa qua. (VOV.VN)

