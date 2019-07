Chuyện showbiz:‘Hãy trao cho anh’ của Sơn Tùng M-TP xô đổ mọi kỷ lục

Mới đây, ca sĩ Vũ Duy Khánh bất ngờ chia sẻ chuyện anh phải nhập viện vì lý do sức khỏe. Theo nam ca sĩ cho biết, chưa bao giờ anh nghĩ phải nằm điều trị bệnh ở tuổi này và chỉ đến khi bị rồi mới thấy sợ và không dám đùa với sức khỏe. (Dân việt)

Mới đây, ca sĩ Vũ Duy Khánh bất ngờ chia sẻ chuyện anh phải nhập viện vì lý do sức khỏe. Theo nam ca sĩ cho biết, chưa bao giờ anh nghĩ phải nằm điều trị bệnh ở tuổi này và chỉ đến khi bị rồi mới thấy sợ và không dám đùa với sức khỏe. (Dân việt)