Con gái Angelina Jolie muốn được gọi vợ cũ của bố Brad Pitt là mẹ

Theo nguồn tin trên Mirror, bé Shiloh - con gái của Angelina Jolie và Brad Pitt có mối quan hệ rất thân thiết với vợ cũ của bố - Jennifer Aniston. Thậm chí, cô bé còn muốn gọi nữ diễn viên "Friends" là mẹ.

Chưa dừng lại ở đó, Shiloh còn thường xuyên đi chơi với vợ cũ của bố và tất nhiên, Brad Pitt cảm thấy rất vui khi biết điều này.



Một nguồn tin thân cận cho biết, "Jennifer Aniston và Shiloh dành nhiều thời gian cho nhau hơn, mỗi quan hệ giữa cả hai cũng trở nên thân thiết hơn. Jennifer Aniston thậm chí còn hứa sẽ hỗ trợ Shiloh trong những dự án sắp tới".



Đồng thời, nguồn tin này cũng cho biết thêm, "Shiloh rất yêu cha mẹ, cô bé đã được Angelina Jolie bao bọc suốt thời gian dài và bây giờ Shilod muốn dành nhiều thời gian hơn cho bố của mình. Shiloh cũng đã hỏi ý Brad Pitt là có thể gọi Jennifer Aniston là mẹ hay không".

Về phía Angelina Jolie, cô không thấy vui vì điều này bởi nó giống như một cơn ác mộng đối với cô. Nữ diễn viên cho biết, cô có cảm giác có thể mất con bất cứ lúc nào nếu cho chúng tiếp xúc với Jennifer Aniston. Hiện tại, cả ba vẫn chưa lên tiếng trước thông tin này.



Brad Pitt và Jennifer Aniston không có con chung trong cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm. Sao nam Once Upon a Time in Hollywood kết hôn với Angelina Jolie. Họ có với nhau 6 người con là Maddox, Pax Thiên, Zahara, Shiloh, Vivienne và Knox./.