Dàn sao tham gia “giải cứu nhân loại” trong “Chúa tể Godzilla“

Chúa tể Godzilla (tựa phim gốc: Godzilla: King of the Monsters) hứa hẹn làm bùng nổ các phòng chiếu trên toàn thế giới trong mùa hè này khi ra rạp ngày 31/5 tới.

Bên cạnh quái thú huyền thoại Godzilla, dàn sao Hollywood đình đám gồm Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Vera Farmiga, Sally Hawkins, Ken Watanabe, “bóng hồng Trung Quốc” Chương Tử Di cho tới “con gái Iron Man” Lexi Rabe chắc hẳn sẽ là điểm nhấn của “bom tấn” được đầu tư hơn 200 triệu USD này.

Vera Farmiga

Nữ diễn viên người Mỹ ghi nhiều dấu ấn với vai diễn nhà ngoại cảm Lorraine trong Vũ trụ điện ảnh kinh dị “Conjuring” của James Wan. Tuy nhiên trước đó, cô được biết đến từ The Departed (phiên bản làm lại của “Vô gian đạo”) vào năm 2006, đóng cùng Leonardo DiCaprio và Matt Damon. Năm 2010, Vera Farmiga được đề cử Oscar “Nữ diễn viên phụ xuất sắc” với vai diễn trong phim tâm lý “Up in the Air”. Ngoài điện ảnh, cô còn được yêu thích qua loạt phim truyền hình “Bates Motel”.

Trong “Chúa tể Godzilla”, Vera vào vai tiến sĩ Emma Russell – người có niềm tin rằng loài người và các quái vật khổng lồ có thể chung sống hòa bình.

Kyle Chandler

Tài tử điển trai được khán giả Việt Nam biết tới qua phim truyền hình “Bản tin sớm” (Early Edition) từ cuối thập niên 90s. Với điện ảnh, Kyle Chandler cũng đạt được nhiều thành công và tham gia vào nhiều dự án lớn, cả nghệ thuật lẫn giải trí, như “King Kong” (2005), “Super 8” (2011), “Argo” (2012), “Zero Dark Thirty” (2012), “The Wolf of Wall Street” (2013), “Carol” (2015), “Manchester by the Sea” (2016) hay năm ngoái là “First Man” của đạo diễn “La La Land” Damien Chazelle.

Trong bom tấn quái vật của hãng Warner Bros., Kyle Chandler vào vai tiến sĩ Mark Russell, chồng cũ của nữ tiến sĩ Emma Russell. Anh là một trong những thành viên của loài người tham gia vào chiến dịch “hàn gắn thế giới”.

Millie Bobby Brown

Cô gái 15 tuổi người Anh vụt sáng trở thành ngôi sao sau vai diễn Eleven trong phim truyền hình kinh dị “Stranger Things” của Netflix. Tài năng của Millie Bobby Brown được giới chuyên gia so sánh với Natalie Portman từ thời “Leon: The Professional”. Millie là người trẻ nhất được tạp chí Time đưa vào danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới và cũng là đại sứ thiện chí trẻ tuổi nhất của UNICEF.

Chúa tể Godzilla là phim điện ảnh và cũng là bom tấn đầu tiên mà cô tham gia. Millie vào vai Madison – con gái của hai tiến sĩ Russell – và là người đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối với những quái thú khổng lồ.

Chương Tử Di

Được coi là “đóa hồng phương Đông”, Chương Tử Di là một trong những minh tinh châu Á nổi tiếng nhất hiện nay ở Hollywood. Gia tài điện ảnh đồ sộ của cô có thể kể đến những tác phẩm như “Ngọa hổ tàng long” (2000), “Rush Hour 2” (2001), “Hero” (2002), “Thập Diện Mai Phục” (2004), “2046” (2004), “Hồi ức một geisha” (2005)…

Trong bom tấn mới nhất về quái vật Godzilla, Chương Tử Di vào vai Illene Chen - một nhà thần thoại học gốc Hoa chuyên nghiên cứu về nguồn gốc của những quái vật khổng lồ.

Ken Watanabe

Là diễn viên gạo cội của Nhật Bản, Ken Watanabe từng được đề cử Oscar năm 2004 ở hạng mục “Nam diễn viên phụ xuất sắc” cho vai diễn trong phim “The Last Samurai”. Sau bộ phim này, anh trở thành gương mặt Á Đông được các đạo diễn Hollywood săn đón. Ken Watanabe có nhiều tác phẩm gây chú ý như “Batman Begins” (2005), “Hồi ức một geisha” (2005) đóng cùng Chương Tử Di, “Letters from Iwo Jima” (2006), “Inception” (2010) hay gần đây là “Pokemon: Thám tử Pikachu”.

Vai diễn nhà khoa học Ishiro Serizawa từng xuất hiện ở tập trước của Godzilla ra mắt năm 2014 và nay tiếp tục trở lại. Ở tập này, Ishiro tiếp tục cùng các đồng nghiệp khám phá bí ẩn về cuộc đổ bộ của những quái vật xuống Trái đất.

Lexi Rabe

Là một gương mặt mới toanh nhưng cô bé Lexi Rabe đang là cái tên hot nhất mùa hè năm nay sau khi thủ vai Morgan Stark – con gái của Iron Man trong siêu bom tấn “Avengers: Endgame”. Câu thoại “I love you 3000” của Lexi trong bộ phim này đã gây sốt ngay sau khi phim ra rạp và được hàng triệu người hâm mộ trích dẫn lại.

Trong “Chúa tể Godzilla”, Lexi Rabe sẽ vào vai nhân vật Madison Russell hồi nhỏ (nhân vật này lúc lớn do Millie Bobby Brown thủ vai)./.