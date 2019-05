Dàn sao Việt dự thảm đỏ thời trang nằm giữa biển xanh, cát trắng

Show diễn kết hợp thời trang và thực cảnh Fashion Voyage mùa 2 mang tên “Lost In Wonder – Lạc giữa kỳ quan” do đạo diễn Long Kan khởi xướng đã diễn ra thành công với nhiều cảm xúc dâng trào tại bãi Bàn Chân, Vịnh Hạ Long.