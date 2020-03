Danh ca Celine Dion bị cảm lạnh, phủ nhận thông tin nhiễm Covid-19

Trên trang cá nhân mới đây, Celine Dion thông báo hủy hai buổi diễn tại Mỹ vào ngày 11/3 và ngày 13/3. Theo đó, "huyền thoại âm nhạc" cho biết, cô bị cảm lạnh thông thường nhưng vì khá lo lắng nên đã đi làm xét nghiệm và may mắn không nhiễm Covid-19.

Celine Dion

Sau đó, đại diện của Celine Dion cũng xác nhận rằng, bác sĩ của giọng ca "My heart will go on" đã đề nghị cô nghỉ ngơi trong khoảng từ 5 - 7 ngày. Vì lẽ đó mà Celine Dion phải dời 2 buổi biểu diễn của mình sang tháng 11.



Nữ ca sĩ cho biết, cô rất buồn vì phải báo tin này đến khán giả, đồng thời cô cũng gửi lời xin lỗi đến fans.



Trong khoảng thời gian này, tên tuổi Celine Dion liên tục "phủ sóng" tại sự kiện. Cô trở nên nổi tiếng khi giành chiến thắng tại cuộc thi World Popular Song Festival năm 1982. Hai năm sau đó, Celine Dion phát hành album "Unison", giúp cô trở thành nghệ sĩ nhạc pop nổi bật tại Bắc Mỹ. Nữ ca sĩ sở hữu nhiều bản hit, đáng chú ý nhất là "My Heart Will Go On" - ca khúc nhạc phim Titanic (1997)./.