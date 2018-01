Điểm danh những mỹ nam Hàn Quốc sở hữu chiều cao trên 1m80

Kang Dong Won: Kang Dong Won bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu năm 2000. Với chiều cao 1m86, anh đã xuất hiện trên sàn catwalk cho các bộ sưu tập của Paris như DKNY, Gucci, và Hugo Boss. Sau khi khám phá ra tình yêu dành cho diễn xuất, Dong Won đã tham gia trong những bộ phim nổi tiếng như "Temptation of wolves", "The priests" và "A violent proecutor"... Jo In Sung: Sở hữu chiều cao 1m88, Jo In Sung cũng từng bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu. In Sung sau đó nhanh chóng trở nên nổi tiếng khi xuất hiện trong các bộ phim truyền hình như "What happened in Bali", "That winter, the wind blows" và "It's okay, that's love "... Lee Min Ho: Có lẽ không cần phải nói quá nhiều khi nhắc đến nam diễn viên cao 1m87 - Lee Min Ho đối với những người hâm mộ phim Hàn. Anh chàng trở nên nổi tiếng hơn với hàng loạt bộ phim đình đám: "City hunter", "Những người thừa kế", và gần đây nhất là " The legend of the blue sea"... Lee Jong Suk: Với gương mặt nhỏ nhắn và chiều cao 1m86, Lee Jong Suk là người mẫu trẻ nhất ra mắt trong chương trình Seoul Collection tại Tuần lễ thời trang Seoul năm 2005. Sau đó, anh chàng lần đầu bén duyên với điện ảnh khi tham gia trong bộ phim "Secret Garden". Sau đó, tên tuổi của anh trở nên đình đám hơn nhờ hàng loạt bộ phim: "I hear your voice", "Doctor stranger", "Pinocchio", "W"... Kim Woo Bi: Woo Bi sở hữu chiều cao 1m89, anh từng mơ ước trở thành người mẫu từ khi còn học trung học, anh ra mắt công chúng vào năm 2009 khi xuất hiện trong bộ sưu tập Tuần lễ thời trang Seoul. Cuối cùng, anh quyết định chuyển sang diễn xuất và khẳng định tên tuổi cùng với một số diễn viên khác trong danh sách này: Lee Jong Suk trong "School 2013" và Lee Min Ho trong "Heirs". Hiện tại, Woo Bin đang tạm dừng sự nghiệp nghệ thuật sau khi bác sĩ chuẩn đoán anh bị ung thư. Kim Young Kwang: Cao 1m87 là ấn tượng đầu tiên về Kim Young Kwang. Mặc dù xuất thân từ gia đình khó khăn nhưng Young Kwang đã trở thành người mẫu quảng cáo từ năm 19 tuổi. Ngay sau đó, anh trở thành người mẫu Châu Á đầu tiên bước chân vào show của Dior Homme và nhận được nhiều giải thưởng trong thời gian làm người mẫu. Anh chàng cũng xuất hiện với vai trò diễn viên trong các bộ phim "Good doctor ", "Pinocchio"... Lee Kwang Soo: Lee Kwang Soo sở hữu chiều cao 1m94. Chiều cao đặc biệt này khiến anh được đặt biệt danh là "Hươu cao cổ" trong chương trình truyền hình dài tập "Running Man". Anh chàng cũng từng xuất hiện trong các bộ phim " High kick through the poof ", "Jung Yi, the Goddess of Fire", "It's okay that's love"...

