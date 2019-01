Đỗ Mỹ Linh kín đạo “đọ sắc” với Huyền My diện váy gợi cảm

Tối qua 14/1, hai người đẹp Đỗ Mỹ Linh và Huyền My cùng xuất hiện tại một sự kiện ở Hà Nội. Cả 2 gây sự chú ý khi có phong cách ăn mặc đối lập nhau. Đến dự sự kiện, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh diện trang phục khá kín đáo, thanh lịch Bộ váy màu xanh với chi tiết bèo nhún chạy dọc thân váy mang lại vẻ ấn tượng cho Mỹ Linh. Cô cũng xách thêm một chiếc túi nhỏ làm phụ kiện cho mình. Nàng hậu chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng khi đi dự sự kiện lần này. Trái ngược với người em Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Huyền My lại chọn cho mình bộ váy ngắn gợi cảm. Cô thu hút mọi ánh nhìn với bộ váy ngắn màu đỏ lấp lánh. Bộ váy dường như làm tôn lên vóc dáng thon gọn và đôi chân dài của Huyền My. Thần thái tự tin thu hút mọi ánh nhìn của nàng Á hậu. Huyền My và cô em Đỗ Mỹ Linh hết sức thân thiết nhau tại sự kiện. Sự kiện còn có sự xuất hiện của MC Thái Dũng. Chàng MC điển trai chụp ảnh cùng Á hậu Huyền My. Bộ 3 Đỗ Mỹ Linh, Mc Thái Dũng và Huyền My chụp ảnh cùng nhau./.

