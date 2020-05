Hailey Baldwin gây bất ngờ khi kể về nụ hôn đầu với Justin Bieber

Trong tập mới của chương trình "The Biebers on Watch", Hailey Baldwin bất ngờ tiết lộ về nụ hôn đầu của cô với Justin Bieber. "Chân dài" người Mỹ cho biết, "Lần đầu tiên tôi và Justin Bieber hôn nhau là khi đi ăn tối ở New York. Hôm đó, tôi đã gọi điện xin phép bố mẹ để đi chơi nhưng họ không đồng ý. Bố mẹ tôi bảo không bao giờ cho phép con gái đi một mình với Justin Bieber".

Justin Bieber và Hailey Baldwin

Người đẹp kể tiếp, cuối cùng, may nhờ Alaia - chị gái của Hailey Baldwin giúp đỡ nên cô và Justin Bieber đã hẹn hò thành công và có ngày hôm nay. Cô bày tỏ, "Chị gái đã bao che cho tôi bằng cách nói dối với bố mẹ rằng, "Em ấy sẽ ngủ qua đêm tại nhà con và con đảm bảo mọi thứ sẽ ổn". Cho nên, nhờ có chị gái, hôm đó, tôi đã được đi ăn tối với Justin Bieber và không bị ai bắt gặp".



"Lúc đó, chúng tôi đã cùng nhau đi xem phim và trao nhau nụ hôn đầu", Hailey Baldwin cho biết.



Trước đó, Hailey Baldwin đã tỏ ra khá tức giận khi bị so sánh nhan sắc trong quá khứ với hiện tại. "Chân dài" 23 tuổi khẳng định chưa từng đụng chạm lên khuôn mặt. Cô viết: "Hãy ngừng sử dụng những hình ảnh đã được các chuyên gia trang điểm chỉnh sửa. Bức hình bên phải không thực sự là tôi. Tôi chưa từng làm gì gương mặt mình cả. Nếu các bạn vẫn thích ngồi một chỗ, lấy tấm hình năm 13 tuổi và năm 23 tuổi của tôi để so sánh, ít nhất hãy dùng hình ảnh tự nhiên nhất, chứ đừng chỉnh điên rồ như vậy".

Justin Bieber và Hailey Baldwin kết hôn vào giữa năm 2018. Trên trang cá nhân, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc bên nhau. Thậm chí, Justin Bieber từng cho biết, anh cảm thấy biết ơn khi được làm chồng của Hailey. Hailey chính là động lực giúp anh vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống./.