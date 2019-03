H’Hen Niê, Hoàng Thùy, Mâu Thủy cùng chung tay dọn rác

#ChallengeForChange là trào lưu tích cực đang được khán giả Việt Nam và thế giới hưởng ứng bởi ý nghĩa nhân văn, góp phần bảo vệ môi trường và tuyên truyền nhận thức của con người về vấn đề rác thải. Đó là lý do mà Hoa hậu H’Hen Niê, Á hậu Hoàng Thùy, Á hậu Mâu Thủy quyết định sắp xếp công việc, cùng nhau tham gia hoạt động ý nghĩa này. H'Hen Niê hào hứng tham gia dọn dẹp rác. H’Hen Niê chia sẻ, hoạt động giúp cô nhớ lại những ngày tháng còn là sinh viên, cùng các bạn đi thu gom rác ở công viên hoặc những nơi bị ô nhiễm bởi rác thải. “Tất nhiên là mình không thể dọn sạch hết rác được, nhưng ít nhất cũng có thể góp phần cải tạo khu vực và nâng cao ý thức của mọi người về giữ gìn vệ sinh môi trường. Điều này không phải chỉ Hen mà rất cần mọi người cùng chung tay thực hiện” – H'Hen Niê cho biết. Vốn đặc biệt quan tâm các vấn đề về môi trường, Á hậu Hoàng Thùy hăng hái thu gom rác thải, nhất là các chai nhựa và túi nilon. Cô đang thực hiện một dự án về môi trường và túi nilon, cũng như đồng hành trong chuỗi chương trình “Tôi chọn sống xanh”. “Thùy hy vọng trào lưu Challenge For Change sẽ ngày càng được nhân rộng và lan tỏa đến mọi người, bằng những hành động cụ thể ở ngay chính nơi bạn đang sinh sống” – Hoàng Thùy chia sẻ. Còn Á hậu Mâu Thủy thì ấn tượng với những hình ảnh phong trào Challenge For Change và ngưỡng mộ tinh thần bảo vệ môi trường của các bạn trẻ Việt Nam. Vì vậy dù khá bận rộn với các công việc, cô vẫn tranh thủ dành thời gian cùng H’Hen Niê và Hoàng Thùy góp sức trong hoạt động lần này. Sau 2 tiếng đồng hồ thu dọn, mỹ quan khu vực đã phần nào được cải thiện. Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hy vọng cộng đồng sẽ có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh khu vực mình sinh sống và những nơi xung quanh./.

