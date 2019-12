H'Hen Niê mặc trang phục Ê Đê, đi chân trần trao vương miện Hoa hậu

Cô còn là một trong những hoa hậu gắn liền với các hoạt động vì cộng đồng, xã hội, với nhiều chương trình, dự án liên quan đến giáo dục, trẻ em và phụ nữ. Hoa hậu H’Hen Niê đã trở thành hình mẫu lý tưởng và truyền cảm hứng để nhiều bạn trẻ học tập, phấn đấu cùng câu nói ấn tượng: “I can do it, You can do it”./.