Hoa hậu, Á hậu làm gì khi hàng loạt sự kiện bị hủy vì Covid-19?

Hoa hậu Ngọc Hân

Hoa hậu Ngọc Hân và bạn trai đã quyết định hoãn lại đám cưới vì lo lắng cho sự an toàn của bản thân cũng như cộng đồng. Cụ thể, người đẹp Hà Thành cho biết, cả hai dự định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 3/2020. Tuy nhiên do tình hình bệnh dịch căng thẳng nên cô quyết định tạm hoãn ngày vui của mình.

Hoa hậu Ngọc Hân và bạn trai hoãn cưới

Ngọc Hân bày tỏ thời điểm này ai cũng lo lắng, tổ chức đám cưới mà không thoải mái thì không nên, do đó cô cùng ông xã đã bàn bạc, lùi ngày tổ chức lại tới khi tình hình ổn hơn. Hoa hậu Việt Nam 2010 cho biết hai bên gia đình tán thành và ủng hộ quyết định của cô vì ở thời điểm hiện tại, sức khoẻ mới là quan trọng nhất.

Hoa hậu nói: "Chúng tôi hơi buồn một chút nhưng cũng nhanh thông suốt. Đám cưới là ngày vui nhưng nếu tổ chức trong tình hình bệnh dịch thì khách mời có thể đến ít hoặc không đến. Khi đó, chúng tôi còn buồn hơn nữa".

Người đẹp cũng tranh thủ luyện thêm kỹ năng nữ công gia chánh trước khi lấy chồng.

Cũng trong thời điểm này, Ngọc Hân dành nhiều thời gian hơn để ở nhà nghỉ ngơi và rèn luyện nữ công gia chánh trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Trên trang cá nhân, cô khoe hình ảnh những món ăn dân dã do chính bản thân làm. Những món ăn được trưng bày khá bắt mắt. Người đẹp cho biết, cô tự tin sau này có thể nấu được cho chồng những món ăn ngon.



Á hậu Huyền My

Về phía Á hậu Huyền My, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lịch làm việc của cô bị huỷ bỏ gần hết. Thời điểm này, cô cùng gia đình chọn giải pháp ở nhà để giữ an toàn và đi tập gym vào những khung giờ vắng người. Thậm chí, người đẹp còn thực hiện nghiêm ngặt các thao tác như đo nhiệt độ, đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi bước vào phòng tập. Cùng với tập gym, Huyền My còn tích cực chạy bộ mỗi ngày ở công viên gần nhà.

Á hậu Huyền My

Huyền My các định đây cũng là thời điểm để nghỉ ngơi và chăm sóc sắc đẹp. Trên trang cá nhân, Á hậu cho biết, do quá rảnh nên cô thường tìm tòi nghiên cứu các sản phẩm làm đẹp mới giúp bản thân sở hữu làn da căng bóng, mịn màng.



Huyền My cho biết, "Giữa lúc đại dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh, tôi xem đây là thời gian nghỉ ngơi, cải thiện lại bản thân, tích tụ năng lượng trước khi bước vào chặng đường mới".

Hoa hậu H'Hen Niê

Cũng giống như Huyền My, Hoa hậu H'hen Niê chọn giải pháp tập gym nâng cao sức khỏe và sức đề kháng cho cơ thể. Ngoài ra, cô cũng về quê "ở ẩn" trong thời điểm đại dịch này. Giữa diễn biến dịch bệnh đang ngày càng phức tạp, cô gái dân tộc gốc Ê Đê tranh thủ về thăm gia đình và tận hưởng không khí trong lành, thoáng đãng nơi quê nhà.

Hoa hậu H'Hen Niê

Trên Instagram ngày 17/3, Hoa hậu H'Hen Niê đăng ảnh mặc giản dị, đội nón lá ra thăm đồng ở quê nhà Đắk Lắk. Cô viết: "Chiều hoàng hôn nắng chiếu lung linh".



Tài khoản mạng xã hội của Tuấn K. - bạn trai tin đồn của H'Hen Niê cũng thể hiện anh đang ở Đắk Lắk. Anh đăng tấm hình đồng quê và người hâm mộ nhận ra cô gái trong ảnh có sự trùng hợp về trang phục, dép và nón với tấm hình H'Hen Niê đăng tải. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để H'Hen Niê thêm yêu đời và tinh thần ngày càng phấn chấn.

Hoa hậu Mai Phương Thúy

Được biết đến với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy là người đẹp luôn chăm chỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, hướng đến cộng đồng. Chính vì vậy nên dù các hoạt động giải trí "tê liệt" thì người đẹp vẫn tích cực hoạt động từ thiện, quyên góp.

Hoa hậu Mai Phương Thúy

Mai Phương Thúy đã thay mặt cho thương hiệu mà mình làm gương mặt đại diện trong suốt nhiều năm qua để ủng hộ 20 tỷ đồng chống dịch Covid-19. Đây là một hành động vô cùng thiết thực và ý nghĩa giữa tình dịch dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp./.