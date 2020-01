Hoa hậu Tiểu Vy khoe sắc trong tà áo dài Tết, sẵn sàng chào xuân 2020

Bên cạnh việc luôn là gương mặt được khán giả ưu ái và nổi bật mỗi khi xuất hiện thì mới đây Tiểu Vy còn mang về thành tích Best Face of The year - Gương mặt đẹp nhất năm, xứng đáng danh xưng “mỹ nhân thế kỷ”.