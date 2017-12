“Jumanji: Trò chơi kỳ ảo” thống lĩnh phòng vé Việt với doanh thu khủng

Jumanji: Welcome to the Jungle (tựa Việt hoá: Jumanji: Trò chơi kỳ ảo) hiện đang là cái tên gây sốt nhất tại phòng vé. Ở thị trường thế giới, phim đã thu về hơn 100 triệu USD chỉ sau 2 ngày khởi chiếu sớm và 3 ngày công chiếu chính thức. Tại Việt Nam, tác phẩm giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng doanh thu khi mang về 1 triệu USD (hơn 22 tỷ VNĐ) sau 03 ngày khởi chiếu chính thức, tính đến hết ngày 24.12.2017

Jack Black là gương mặt gây cười nổi tiếng trên màn ảnh Hollywood

Tác phẩm nhận được vô số lời khen của cả giới phê bình lẫn khán giả đại chúng về sự phối hợp ăn ý, hài hước của dàn diễn viên. Trong số đó, Jack Black nổi bật lên bằng một vai diễn thông minh, duyên dáng và đáng yêu. Nhân vật của anh mang đến tiếng cười sảng khoái và đậm đặc nhất cho người xem.

Dù có chiều cao khiêm tốn và thân hình "phì nhiêu" nhưng Jack Black luôn là một trong những ngôi sao hút khách hàng đầu tại Hollywood nhờ sự duyên dáng và hài hước trong diễn xuất. Những bộ phim gắn liền với tên tuổi của anh gồm có School of Rock (2003), King Kong (2005), Nacho Libre (2006), Gulliver's Travels (2010),... Ngoài ra, chàng béo còn ghi dấu ấn khi lồng tiếng cho chú gấu Po trong loạt phim hoạt hình ăn khách Kung Fu Panda. Bên cạnh đó, anh chàng còn là một nhạc sĩ, biên kịch và nhà sản xuất có tiếng..

Jack Black nữ tính, thuỳ mị và bá đạo trong tác phẩm mới, với vai diễn này, nhiều nhà phê bình cho rằng anh xứng đáng được đề cử 12 giải Oscar. Trong Jumanji: Welcome to the Jungle, khán giả không khỏi ấn tượng trước màn "biến hình" của cô nàng hot girl Bethany thành giáo sư nặng cân, lùn tịt Sheldon Oberon do Jack Black thủ vai. Ngay từ giây phút đầu tiên, nhân vật này đã khiến người xem cười lăn lộn bởi sự hốt hoảng khi phải đội lốt một người khác hẳn.

Jack Black nữ tính, thuỳ mị và bá đạo trong tác phẩm mới,

Chỉ cần tưởng tượng ra việc một cô hot girl với cơ thể nóng bỏng và vòng eo con kiến nay biến thành một gã đàn ông hình "trái banh" với bộ râu quai nón thôi cũng đã thấy "khó đỡ" rồi. Liên tiếp sau đó là sự hoảng loạn của cô nàng "thành thị" sang chảnh khi lần đầu tiên phải đối mặt với rừng rậm đầy nguy hiểm. Cảnh phim Oberon bị hà mã tấn công dù khá kinh dị nhưng chỉ khiến người xem bật cười vì sự hài hước của nhân vật.

Nam danh hài có nhiều biểu cảm rất thú vị xuyên suốt phim

Xuyên suốt bộ phim, Oberon luôn mang tới cho khán giả những câu thoại đặc trưng của một cô gái hiện đại như tìm điện thoại mọi lúc mọi nơi, than vãn về sự cực khổ khi phải tham gia vào chuyến phiêu lưu trong rừng hay cơ thể quá cỡ,... "Anh chàng" cũng luôn chạy trước mỗi khi cảm thấy có biến. Đặc biệt, cô nàng Bethany còn phải học cách... đi tè bằng cơ thể nam giới. Jack Black đã thể hiện một cảnh phim cực kỳ hài hước và đáng yêu bằng hàng loạt biểu cảm khác nhau, từ bất ngờ cho tới thích thú và còn đòi đăng lên Instagram, khi "cô gái trẻ" lần đầu làm "chuyện ấy".

Nhân vật của Jack Black và Nick Jonas có mối quan hệ thú vị và hài hước

Tuy nhiên, các cảnh phim đắt giá nhất của Jack Black trong Jumanji: Welcome to the Jungle chính là khi gặp chàng phi công Alex do Nick Jonas thủ vai và dạy cho Ruby Roundhouse cách "tán trai". Dù cơ thể khá "phì nhiêu" nhưng dáng đi, điệu bộ của Jack Black đều vô cùng duyên dáng và khiến người xem cảm nhận được sự nữ tính, tự tin bên trong nhân vật. Nói không quá khi Oberon làm điệu còn đẹp và gợi cảm hơn "mỹ nữ sát trai" nhiều lần bất chấp sự sai khác về hình thể. Tính cách mới là thứ quyết định sự cuốn hút của một người.

Khi "tán" McDonough, biểu cảm của nhân vật do Jack Black thủ vai cũng cực kỳ hài hước và đáng yêu. Từ ánh mắt chớp chớp cho tới đôi môi khép hờ đều rất duyên dáng. Có lẽ, nhiều chàng trai sẵn sàng "xin chết" bất chấp vẻ ngoài ngang trái của "cô nàng". Đây chính là màn trình diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp của Jack Black.



"Jumanji" Welcome to the Jungle" đang là tác phẩm giải trí

xuất sắc nhất tại rạp hiện nay

Một trong những điểm thú vị nhất của phim nằm ở sự kết hợp ăn ý của các diễn viên. Nếu The Rock và nghệ sĩ hài được trả cát-sê cao nhất năm 2016 Kevin Hart từng có màn tung hứng xuất sắc trong tác phẩm hài - hành động Central Intelligence thì cả hai tiếp tục cộng tác ăn ý trong bộ phim mới. Họ có những màn đấu khẩu vui nhộn và những trò chơi khăm quỷ quyệt.

Trong khi đó, phản diện của Guardians of the Galaxy Karen Gillan có dịp khoe nhan sắc của mình với đường cong quyến rũ. Cô mang đến hình ảnh nữ chiến binh Amazon xinh đẹp, mạnh mẽ và cá tính. Đặc biệt, Karen Gillan gây ấn tượng với màn nhảy chiến đấu, "tẩn" 2 tên lính canh một cách ngoạn mục.

Dàn diễn viên nổi tiếng và tài năng.

Với cộng hưởng của một dàn diễn viên nổi tiếng và tài năng cùng vô số tình huống hài duyên dáng, mạch phim kịch tính cùng kỹ xảo hoàng tráng, Jumanji: Welcome to the Jungle xứng đáng là tác phẩm giải trí đỉnh cao, nhất định phải xem trong dịp Giáng sinh này./.

