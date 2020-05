Justin Bieber cởi áo khoe hình xăm khi nhảy Tik tok giữa trời nắng

Ngày 27/5, trên trang Instagram cá nhân, Justin Bieber bất ngờ đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc anh vui vẻ nhảy Tik tok trên nền nhạc ca khúc "Fill Me In" ngay tại sân sau của căn biệt thự triệu đô ở Los Angeles, Mỹ. Theo đó, ông xã Hailey Baldwin đội chiếc mũ màu hồng rực, cởi áo, khoe body và loạt hình xăm "khủng" trên cơ thể.

Justin Bieber cởi áo khoe hình xăm, nhảy Tik tok giữa trời nắng ngay tại sân sau của căn biệt thự triệu đô.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, đoạn nhảy Tik tok của Justin Bieber nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Rất nhiều người đã like (thích) và chia sẻ đoạn clip này cũng như dành lời ngợi khen cho nam ca sĩ 26 tuổi.



Hiện tại, Justin Bieber và bà xã đã trở về Mỹ sau hơn 2 tháng tránh dịch ở Canada. Trong khoảng thời gian này, vợ chồng nam ca sĩ đã có cuộc giao lưu trực tuyến với người hâm mộ thông qua chương trình "The Biebers on Watch".



Trong đó, ca sĩ "As Long As You Love Me" thừa nhận anh đã “giải quyết” hết những mối quan hệ bên ngoài trước khi kết hôn với Hailey Bieber. Anh giải thích: “Có nhiều điều tôi phải làm trước khi nắm tay Hailey vào lễ đường. Tôi phải tha thứ hết mọi chuyện trong quá khứ, những bất an trong chính bản thân”.

Justin Bieber và bà xã Hailey Baldwin

Nam ca sĩ gốc Canada cũng cho biết Hailey Baldwin là người giúp anh nhận ra nhiều điều trong cuộc sống và cô chính là động lực giúp anh vượt qua những giai đoạn khó khăn.



“Nếu không có Hailey, tôi đã không thể vượt qua khó khăn. Cho nên, cô ấy là duy nhất với tôi. Chúng tôi thật sự đã hòa hợp và gần gũi hơn bao giờ hết”, Justin Bieber khẳng định./.