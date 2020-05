Justin Bieber khoe ảnh ngày bé điển trai, đáng yêu bên mẹ

Trên trang Instagram, Justin Bieber bất ngờ chia sẻ loạt khoảnh khắc hồi nhỏ bên mẹ và bày tỏ lòng biết ơn của mình với người phụ nữ tuyệt vời nhất của anh trong ngày "Ngày của mẹ". Trong ảnh, "Hoàng tử nhạc pop" cười tươi, khoe đôi mắt sáng, đáng yêu. Bieber chia sẻ: "Con nói làm sao hết tất cả những điều mẹ đã hy sinh vì con. Mẹ luôn tin tưởng, thương yêu con. Con cảm ơn mẹ rất nhiều".

Justin Bieber khoe ảnh ngày bé bên mẹ

Chỉ sau ít giờ đăng tải, hình ảnh kèm dòng trạng thái của Justin Bieber đã nhanh chóng nhận được nhiều lượt like và bình luận. Đông đảo người hâm mộ dành lời khen cho vẻ ngoài lanh lợi, đáng yêu và gương mặt điển trai của nam ca sĩ.



Trong thời gian này, Justin Bieber và bà xã Hailey Baldwin vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội tại nhà riêng ở Canada. Nam ca sĩ rất chăm chỉ tương tác với người hâm mộ trên mạng xã hội. Giọng ca "What do you mean" còn đăng ảnh ôm hôn vợ giữa khung cảnh lãng mạn.

Justin Bieber và bà xã Hailey Baldwin.

Anh còn đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc anh và bà xã Hailey Baldwin cùng nhau nhảy trên nền nhạc ca khúc "Stuck with U" - bản tình ca ngọt ngào kết hợp giữa anh và Ariana Grande mới phát hành./.