Justin Bieber và vợ mặc đồ đôi, đeo khẩu trang kín mít lái xe ra phố

Justin Bieber mới đây vừa chia sẻ hình ảnh anh và bà xã Hailey Baldwin lái xe đi chơi ở Canada sau khoảng thời gian tự cách ly tại nhà nhằm tránh dịch Covid-19. Trong ảnh, vợ chồng nam ca sĩ mặc đồ đôi, đeo khẩu trang kín mít, hướng ánh mắt về phía điện thoại để chụp hình. Có thể thấy, đây là lần hiếm hoi "Hoàng tử nhạc pop" và "chân dài" người Mỹ rời khỏi căn biệt thự riêng để ra phố dạo chơi trong thời điểm giãn cách xã hội.

Justin Bieber và Hailey Baldwin

Thời gian gần đây, Justin Bieber rất chăm chỉ tương tác với người hâm mộ trên mạng xã hội. Cụ thể, ngày 19/3 trước đó, giọng ca "What do you mean" đăng ảnh ôm hôn vợ giữa khung cảnh lãng mạn.



Thậm chí, cặp đôi còn tạo trend trên mạng khi đăng tải đoạn video diện trang phục ở nhà nhảy trên nền nhạc Slide Gang của Lil Jackie. Đoạn video đã nhanh chóng đạt được 5 triệu lượt thích cùng rất nhiều lời bình luận ngợi khen.

Hiện tại, Justin Bieber và vợ đã rời Los Angeles trở về quê nhà Canada tránh dịch Covid-19. Theo People, cặp sao đã sử dụng máy bay riêng để di chuyển vào hôm 17/3 vừa qua, sau khi Justin khuyên người hâm mộ tự cách ly và nghe theo hướng dẫn của các chuyên gia y tế.

Theo nam ca sĩ, "Quãng thời gian này thật đáng sợ. Tôi muốn nhắc mọi người rằng chúng ta có thể vượt qua khó khăn nếu đoàn kết lại. Hãy tự cách ly để đảm bảo an toàn cho những người già như ông bà chúng ta"./.