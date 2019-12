Justin Bieber và vợ tổ chức sự kiện từ thiện ý nghĩa hậu đám cưới

Những người tham gia từ thiện có cơ hội thưởng thức sân khấu đặc biệt do chính Justin Bieber và dàn khách mời biểu diễn.

Tại sự kiện, Justin Bieber đã có màn thể hiện hết sức ấn tượng với loạt hit như ''Sorry'', ''Baby'' và ''Love Yourself''...

Kylie Jenner cũng mạnh dạn hát một đoạn trong ca khúc ''Rise and shine''.

