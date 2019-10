Kang Daniel xác nhận tham dự lễ trao giải AAA tại Việt Nam

Kang Daniel sẽ đến Việt Nam trình diễn trong lễ trao giải AAA 2019, diễn ra vào ngày 28/11.

Nam ca sĩ sinh năm 1996 được mệnh danh là "Center Quốc dân" sau khi giành vị trí thứ nhất trong chương trình "Produce 101" mùa 2. Kang Daniel đảm nhiệm vị trí trung tâm của của nhóm nhạc dự án Wanna One được thành lập thông qua chương trình và nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả.

Kang Daniel.



Sau khi hoàn thành hoạt động quảng bá cùng Wanna One, Daniel ra mắt album "Color on me" và thành lập công ty giải trí KONNECT Entertainment.

Ngày 5/8, Daniel và Jihyo, thành viên nhóm nhạc nữ TWICE được công ty quản lý xác nhận là đang trong một mối quan hệ tình cảm. Như vậy, AAA tại Việt Nam là lần hiếm hoi Kang Daniel và Jihyo cùng đứng chung trên một sân khấu sau khi thông tin hẹn hò được tiết lộ.



Như vậy, cùng với dàn MC, diễn viên nam, diễn viên nữ và nhóm nhạc/nghệ sĩ nam, nữ đã được BTC công bố trước đó, toàn bộ dàn sao đình đám Hàn Quốc sẽ đổ bộ Việt Nam vào ngày 28/11 tới đã chính thức lộ diện.

Nhóm nhạc/nghệ sĩ nữ gồm hững cái tên nổi bật của Kpop hiện tại với số lượng người hâm mộ đông đảo như TWICE, Red Velvet, G(I)DLE, Momoland, ITZY, Loona và nữ ca sĩ solo Chungha.

Nhóm nhạc/nghệ sĩ nam gồm Super Junior, GOT7, Nu'est, AB6IX, Straykidz, Dongkiz, Snuper, TXT - nhóm nhạc đàn em của BTS và rapper Zico sẽ mang đến những màn trình diễn bùng nổ, "đốt cháy" sân khấu.

Các nhóm nhạc nam tham gia lễ trao giải AAA tại Việt Nam.



Cùng với đó là dàn mỹ nam "đốn tim" phái đẹp: tài tử Jang Dong Gun, Ji Chang Wook, Jung Hae In, Ong Seong Woo, Lee Kwang Soo và Ahn Hyo Seob. Các nữ diễn viên tham gia lễ trao giải là “thư ký” Park Min Young, “nữ thần” Yoona (SNSD), nữ diễn viên Lee Jung Eun và mỹ nhân gợi cảm Lim Ji Yeon.

Bên cạnh đó, 4 MC xác nhận tham gia Lễ trao giải bao gồm Lee Teuk (Super Junior), Lim Ji Yeon, Nancy (Momoland) và nam diễn viên Ahn Hyo Seob./.