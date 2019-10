Khắc Việt: “Tôi mong có con và tin vào duyên số”

10 năm - cột mốc quan trọng và cần thiết để Khắc Việt cùng những khán giả của mình ôn lại chặng đường ca hát mà anh đã bước qua bằng một liveshow thật đặc biệt, thật ý nghĩa với tên gọi “Gặp gỡ thanh xuân”. Nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ đã có những trải lòng về con đường ca hát cũng như cuộc sống riêng của mình.

Ca sĩ Khắc Việt.

Gặp gỡ thanh xuân – Cuộc hẹn mùa thu đáng nhớ nhất trong cuộc đời

PV: Lần đầu tiên đủ sức làm liveshow riêng cho mình, lý do gì khiến anh lại chọn Hà Nội là điểm đến đầu tiên thực hiện liveshow "Gặp gỡ thanh xuân" dành cho sinh viên?

Khắc Việt: Tôi bắt đầu khởi nghiệp từ phong trào sinh viên, những bài hát đầu tiên cũng nảy nở từ tình yêu sinh viên. Và đến giờ, tôi luôn có ấp ủ những hồi sức về thanh xuân đẹp đẽ nhất của con người. Vì thế, tôi muốn dành những gì tâm huyết nhất trong 10 năm qua để dành tặng các bạn sinh viên hoàn toàn miễn phí.

PV: Ý tưởng cho liveshow này bắt nguồn từ đâu, thưa anh?

Khắc Việt: Đi hát cho sinh viên không có tiền nhưng lúc nào cũng thấy vui. Quả thật khi nhìn những gương mặt trẻ tuổi với trái tim đầy khát khao, nghe những tiếng cổ vũ, tiếng vỗ tay giòn vang nồng nhiệt của các bạn sinh viên, tôi thấy mình ngập tràn năng lượng. Đồng thời, tôi cũng thấy lại thời thanh xuân của chính mình ở trong đó, vui tươi, yêu đời và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Những tháng ngày thanh xuân đã qua nhưng vẫn mãi đọng lại trong tâm trí đã thôi thúc tôi lên ý tưởng thực hiện liveshow “Gặp gỡ thanh xuân”. Tôi nghĩ, mình cùng những khách mời đặc biệt trong liveshow sẽ mang đến cuộc hẹn mùa thu đẹp nhất, đáng nhớ nhất dành cho các bạn học sinh, sinh viên trong tháng 10 này.

PV: Nhiều người cho rằng, việc tổ chức liveshow miễn phí cho sinh viên thì mọi thứ sẽ không được chỉn chu như những liveshow bán vé, anh nghĩ sao về vấn đề này?

Khắc Việt: Tôi là người rất kỹ tính và cẩn thận trong âm nhạc, dù là show miễn phí dành cho sinh viên hay bán vé thì tôi cũng sẽ làm những gì tốt nhất, hay nhất. Không phải làm show cho sinh viên thì qua loa thế nào cũng được, đã làm phải làm cho tới. Tôi chấp nhận bỏ thêm tiền túi ra với mong muốn mang những thứ tốt nhất đến với liveshow lần này.

PV: Anh sẽ mang đến điều bất ngờ gì cho liveshow lần này?

Khắc Việt: Liveshow này tôi được đứng cùng những người mình ngưỡng mộ là một điều hết sức tuyệt vời. Khán giả sẽ được thưởng thức những ca khúc về tuổi thanh xuân đẹp đẽ bởi những ca sĩ nổi tiếng với những màn song ca vô cùng thú vị.

PV: Khách mời của liveshow là ba tên tuổi nổi tiếng trong làng giải trí gồm ca sĩ Tuấn Hưng, Đông Nhi và Trấn Thành. Tại sao anh lại chọn họ mà không phải những gương mặt khác?

Khắc Việt: Ca sĩ Tuấn Hưng là người anh gắn bó với tôi trong âm nhạc lẫn cuộc sống từ những ngày đầu tôi đi hát nên trong liveshow kỷ niệm 10 năm, tôi mong muốn được kề vai sát cánh với người anh thân thiết này. Còn về phần Đông Nhi và Trấn Thành, lý do tôi mời họ không chỉ vì đây hai nghệ sĩ sở hữu lượng fans đông đảo và có sức hút với khán giả trẻ ở thời điểm hiện tại mà bởi vì bản thân tôi rất ngưỡng mộ tài năng của họ. Còn Khắc Hưng vẫn đồng hành cùng tôi trong liveshow lần này với vai trò Giám đốc âm nhạc.

PV: Tại sao anh lại không đưa em trai Khắc Hưng lên sân khấu để hát chung?

Khắc Việt: Giờ chỉ có chị Mỹ Tâm mới đưa được Hưng lên sân khấu thôi.

PV: Vậy vai trò của Khắc Hưng trong liveshow "Gặp gỡ thanh xuân" lần này là gì, thưa anh?

Khắc Việt: Chính Khắc Hưng là người tư vấn lựa chọn khách mời cũng như sắp xếp các tiết mục. Trong show này đáng lẽ có thêm Phan Mạnh Quỳnh, một người nữa mà tôi rất ngưỡng mộ nhưng đành lỗi hẹn vì Quỳnh trót nhận lời tham gia liveshow của Hà Anh Tuấn cũng diễn ra cùng thời điểm với liveshow này.

PV: Có vẻ như anh cũng khá "thần tượng" em trai của mình?

Khắc Việt: Hưng rất nổi tiếng ở trường ngay từ bé, được mệnh danh như một "thần đồng". Từ bé, Hưng đã bộc lộ thiên bẩm khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa. Bạn bè lúc đó làm được AB thì Hưng đã làm được CD rồi. Hưng được các thầy cô, các bạn ngưỡng mộ.

“Tôi bớt tự do nhưng có ý thức hơn sau khi kết hôn”

PV: Sau khi kết hôn với DJ Thanh Thảo, cuộc sống của anh đã và đang thay đổi thế nào?

Khắc Việt: Từ khi kết hôn, tôi thấy cuộc sống của mình bớt tự do hơn nhưng trái lại, tôi có ý thức hơn trong việc giữ gìn tiền bạc vì nghĩ đến tương lai xa cho gia đình nhỏ và cũng sống có trách nhiệm hơn.

PV: Còn với bà xã anh, cô ấy đã thay đổi thế nào?

Khắc Việt: Trời ơi, phải nói là vợ tôi thay đổi rất nhiều. Cô ấy đằm tính, dịu dàng và biết lắng nghe hơn. Từ một cô DJ vụng về, không biết nấu ăn, thường xuyên đắm chìm vào giai điệu sôi động ở quán bar, Thanh Thảo trở thành người phụ nữ đảm đang, nữ tính. Cô đi chợ, nấu cơm mỗi ngày. Sau khi lấy chồng, tự khắc Thảo cũng chủ động bớt việc ở bar để có thời gian vun vén gia đình. Hiện tại, vợ tôi chủ yếu làm kinh doanh, thỉnh thoảng mới đi đánh DJ để thỏa mãn đam mê.

PV: Trong cuộc sống hôn nhân, có bao giờ vợ chồng anh xảy ra mâu thuẫn, cãi vã không?

Khắc Việt: Bà xã tính tình ngang bướng nên hai vợ chồng liên tục cãi nhau vì những chuyện vớ vẩn, trẻ con. Có những lần, chỉ mỗi chuyện hỏi nhau hôm nay ăn gì cũng khiến chúng tôi cãi nhau nhưng dễ cãi nhau thì cũng dễ làm lành. Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau vì những vấn đề to tát cả và không giận nhau được lâu.

PV: Anh tự nhận bản thân là nghệ sĩ nên rất lãng mạn, vậy hành động lãng mạn nhất anh từng dành cho vợ là gì?

Khắc Việt: Phải nói là hồi yêu nhau, tôi lãng mạn lắm. Sau khi cưới, sự lãng mạn ngày một giảm dần đấy. Ví dụ như những dịp đặc biệt, tôi vẫn chuẩn bị bữa tiệc nhỏ chỉ có hai vợ chồng với nến và hoa. Tôi cũng không tiếc tiền mua tặng bà xã nhiều món đồ hàng hiệu giá trị nhưng vợ tôi tính hay lắm, thích tiết kiệm cho chồng. Mỗi lần tôi mua đồ đắt, cô ấy lại phàn nàn và rất ít khi dùng. Bà xã sẵn sàng mua chiếc áo hiệu vài chục triệu cho chồng nhưng bản thân lại chỉ dùng túi xách nhái. Cô ấy ra đường rất tuềnh toàng nhưng với chồng thì lúc nào cũng phải chăm chút cho thật chỉn chu.

PV: Anh có thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình không?

Khắc Việt: Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại bởi được làm nghệ sĩ đã là một may mắn. Nghệ sĩ chạy show mệt mỏi nhưng thực tế đâu phải ai cũng có được thu nhập như thế. Chưa kể hiện giờ nghệ sĩ có thể đưa ra các yêu cầu và bầu show đáp ứng. Nói đúng ra, ít ai sướng bằng nghệ sĩ. Còn trong chuyện cá nhân riêng tư, tôi may mắn vì có người vợ hết mực thương yêu và hiểu mình.

PV: Hiện tại, cả anh và bà xã đều mong muốn gì cho tương lai?

Khắc Việt: Vợ chồng tôi hiện đang rất mong mỏi có con nhưng trời chưa cho, không phải cái gì mình muốn là được. Mỗi lần về quê, họ hàng hỏi han nhiều, vợ chồng tôi cũng chạnh lòng nhưng may mắn có bố mẹ rất tâm lý, không bao giờ gây áp lực. Thế nhưng, nhiều lúc thấy bà xã hay nghĩ ngợi vì chuyện con cái chưa thuận lợi, tôi cũng chỉ biết động viên tiếp tục chờ đợi chứ chẳng biết sao nữa. Tôi rất tin vào duyên số, định mệnh trong cuộc đời.

PV: Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này./.