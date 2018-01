Khi ngoại hình sao Hollywood trở nên khác lạ vì photoshop quá đà

Đường cong cơ thể tuyệt đẹp của Jennifer Lawrence đã bị chỉnh sửa quá đà, làm cho hình ảnh trở nên thiếu tự nhiên và kém đẹp. Do hiệu ứng photoshop quá đà mà gương mặt của Scarlett Johannson ... trắng bệch. Hình ảnh Britney Spears trong một buổi chụp hình cho thấy cô đã bị chỉnh sửa vùng da ở chân, đùi và eo để cơ thể trở nên thon thả, mượt mà hơn. Lorde chia sẻ những thử nghiệm cho làn da bị mụn của mình trên trang mạng xã hội khi mụn trên gương mặt đã được xóa sạch sau vài bước chỉnh sửa ảnh. Thông điệp của cô muốn gửi tới người hâm mộ là: “Hãy nhớ rằng những thiếu sót đều có thể sửa được”. Không có biện pháp giảm cân nào tuyệt hảo và nhanh nhất cho Kelly Clarkson ngoài việc sử dụng Photoshop. Người đẹp trông thật khác lạ, thon gọn khi xuất hiện trên bìa tạp chí. Kate Winslet được coi là "nạn nhân" của việc photoshop quá đà. So hình ảnh thực với ảnh bìa tạp chí nóng bỏng của cô như hai người khác nhau. Lady Gaga trên trang bìa Vogue khác hoàn toàn so với hình ảnh hậu trường buổi chụp hình, nữ ca sĩ trông thon thả và quyến rũ hơn hẳn. Gương mặt hốc hác của Demi Moore trở nên sắc sảo hơn nhờ hiệu ứng photoshop trước khi lên bìa tạp chí. Thân hình của người mẫu Kate Upton trên bìa tạp chí trông thon gọn, săn chắc hơn hẳn so với hình ảnh cô xuất hiện trên sàn diễn áo tắm, đặc biệt là vòng 2. Nếu so ngoại hình của Mariah Carey khi ở ngoài hậu trường và khi đã lên hình rồi được chỉnh sửa, chắc hẳn ai cũng sẽ "mắt chữ A, miệng chữ O" vì ngạc nhiên.

