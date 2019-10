Kiều Loan táo bạo chọn jumpsuit làm trang phục dạ hội

Không nằm ngoài dự đoán, Kiều Loan tiếp tục ghi danh trên bảng vàng, xuất sắc lọt top 10 bình chọn trang phục dân tộc đẹp nhất tại Miss Grand International. Mới đây, người đẹp tiếp tục khiến fan bất ngờ khi tung ra bộ cánh sẽ diện trong đêm bán kết. Đi ngược lại với số đông, Kiều Loan vô cùng táo bạo khi chọn cho mình bộ jumsuite thay vì váy đầm như các đối thủ.

Bộ jumpsuit ấn tượng Kiều Loan chọn trình diễn trong đêm thi bán kết.

Sau gần hai tuần tranh tài, cuộc thi Miss Grand International đang bước vào giai đoạn nước rút. Đại diện Việt Nam là Á hậu Kiều Loan đang có sự thể hiện khá sung sức tại cuộc thi. Điều này thể hiện qua phản ứng của khán giả lẫn các bảng dự đoán từ những chuyên trang quốc tế, tất cả đều cho thấy người đẹp Việt Nam đang là đối thủ đáng gờm cho chiếc vương miện năm nay.

Trong vòng thi Best National Costume được tổ chức vào tối ngày 21/10, một sự cố bất ngờ diễn ra ngay trước phần thi. Theo tin tức từ người trong cuộc, bộ trang phục dân tộc "Huyền đăng hội" với hơn 1000 bóng đèn led đã bị hỏng trong quá trình diễn tập dẫn đến việc không thể phát sáng. Tuy nhiên, Kiều Loan đã rất nỗ lực khi cố gắng khắc phục phần nào và có phần dự thi khá trọn vẹn trên sân khấu.

Kiều Loan trong bộ trang phục dân tộc.

Sau khi phần thi diễn ra, BTC đã đăng tải toàn bộ hình ảnh trang phục dân tộc của gần 60 nước để khán giả có thể chung tay đưa đại diện yêu thích tiến gần hơn với giải Best National Costume. Ngay sau đó, Á hậu Hoàng Thùy cũng chia sẻ lại hình ảnh trên trang cá nhân kèm lời nhắn nhủ tự hào: "Please support Vietnamese women on international pageant. She is bright like diamond".

Điều đáng nói là có vẻ như nàng Hậu dường như khá nôn nóng nên đã tag nhầm tài khoản của Á hậu Kiều Loan và nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm"của người hâm mộ. Sau đó thì cô đã kịp đăng lại story khác và tag đúng tên tài khoản của đàn em. Á hậu xứ Quảng cũng đăng tải ảnh chụp màn hình cô đáp trả tình cảm từ người chị đi trước bằng những lời chúc tốt đẹp./.