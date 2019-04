Ký ức vui vẻ: Siu Black “thon gọn” bất ngờ sau nhiều năm vắng bóng

Tập cuối chương trình "Ký Ức Vui Vẻ" lên sóng truyền hình tối 5/4 chính thức khép lại một miền ký ức chứa đựng đầy những cung bậc cảm xúc. Với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ tên tuổi từng là tuổi thơ của cả một thế hệ như nghệ sĩ Hoàng Lan, ca sĩ Siu Black, hai thành viên của nhóm 1088 - Nhật Tinh Anh và Ưng Hoàng Phúc đã mang đến không ít bồi hồi, xúc động cho khán giả.

Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình "Ký ức vui vẻ"

Suốt 13 tập phát sóng, chương trình làm “sống lại” không ít những ký ức tưởng chừng bị lãng quên trong bất kỳ con người nào của chúng ta, những nụ cười và những giọt nước mắt. Sự xuất hiện đặc biệt của những nghệ sĩ lớn tuổi như một nguồn động lực vô bờ bến đối với lớp nghệ sĩ trẻ, đối với những con người luôn nuôi dưỡng và theo đuổi đam mê.

Sự xuất hiện của giọng ca đến từ Tây Nguyên Siu Black cũng là một phần không thể thiếu trong ký ức của bất kỳ ai yêu âm nhạc tại Việt Nam. Vắng bóng suốt thời gian dài, ca sĩ Siu Black đã nhận lời trở lại sóng truyền hình trong 'Ký Ức Vui Vẻ" và hơn hết là để được cháy hết mình với tất cả khán giả.

Ca sĩ Siu Black

Vẫn với giọng hát đầy nội lực và mãnh liệt, họa mi núi rừng Tây Nguyên nay đã lột xác với một thân hình thon gọn và đầy sức sống. Từ Hồng Vân, Tự Long, Ốc Thanh Vân, Thanh Duy... và hầu như tất cả các nghệ sĩ có mặt tại trường quay đều có một kỷ niệm với Siu Black, ai ai cũng tay bắt mặt mừng khi gặp lại nhau tại "Ký Ức Vui Vẻ".

Tự Long liền kể lại một kỷ niệm đáng nhớ khi cùng chị Siu Black đi lưu diễn ở châu Âu. Khi mọi người trong đoàn đều hoàn thành xong thủ tục thì chỉ còn mỗi Siu Black bị giữ lại. Vì bất đồng ngôn ngữ và ngoại hình không giống như một ca sĩ khiến vị hải quan đó nghi ngờ lý do nhập cảnh dù Siu Black khẳng đình mình là một ca sĩ. Không còn cách nào khác, Siu Black đành đứng ngay tại quầy hải quan thể hiện một đoạn trong ca khúc "Without You" khiến vị hải quan phải ngã mũ thán phục và cho Siu Black nhập cảnh.

Trong tập cuối cùng của “Ký Ức Vui Vẻ”, một lần nữa khán giả được nhìn lại chặng đường dài và những ký ức êm đềm đã từng trôi qua. Với bộ phim truyền hình “Trong nhà ngoài phố”, bộ phim đánh dấu tên tuổi của nhiều nghệ sĩ lớn như nghệ sĩ Hoàng Lan và nghệ sĩ Nguyễn Sanh.

Diễn viên Hoàng Lan

Bất ngờ xuất hiện tại sân khấu của chương trình “Ký Ức Vui Vẻ” tập cuối cùng, nghệ sĩ Hoàng Lan để lại trong lòng người hâm mộ nhiều trăn trở và nguồn động lực lớn. Không còn được sức khỏe như xưa, nữ nghệ sĩ xuất hiện trên chiếc xe lăn cùng đôi mắt đã mờ, hình ảnh khiến bất kỳ ai cũng phải chạnh lòng.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Nói chuyện không còn được lưu loát như xưa nhưng nghệ sĩ Hoàng Lan chia sẻ : "Đã lâu không được lên sân khấu, nhớ khán giả”. Câu nói như một niềm trăn trở lớn đối với bất cứ nghệ sĩ nào tham gia chương trình cũng như chính Ban tổ chức. Khát khao ánh đèn sân khấu, khát khao được đứng và phục vụ cho khán giả chưa bao giờ ngừng thôi thúc trong người nghệ sĩ Hoàng Lan mặc dù cơn bệnh vẫn đang hoành hành.

NSND Hồng Vân cũng chia sẻ từng có thời gian rất ghen tị với nghệ sĩ Hoàng Lan vì độ nổi tiếng cũng như tài năng của người phụ nữ này. NSND Hồng Vân bồi hồi kể lại thời đó xem nghệ sĩ Hoàng Lan như một tượng đài để học hỏi và noi theo nên mới có được Hồng Vân như ngày hôm nay. Nghệ sĩ Hoàng Lan cũng khiến mọi người không khỏi xúc động khi kể về một thời vàng son của mình với vai diễn trong bộ phim “Trong Nhà Ngoài Phố”.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Không những thế, khán giả thế hệ 8X, 9X vô cùng thích thú với sự xuất hiện của 2 thành viên của nhóm 1088 là Nhật Tinh Anh và Ưng Hoàng Phúc. Đây cũng là một trong những nhóm nhạc thần tượng nam đời đầu tại Việt Nam khiến biết bao con tim người hâm mộ nữ rung động. Bao nhiêu ký ức chợt ùa về trong lòng người hâm mộ, đặc biệt đối với diễn viên Ốc Thanh Vân cũng không khỏi dâng trào cảm xúc khi thấy thần tượng 1 thời của mình xuất hiện ngay trước mắt.

Ưng Hoàng Phúc và Nhật Tinh Anh tái xuất

Ưng Hoàng Phúc tiết lộ mỗi thành viên đều có những dự định riêng đồng thuận với việc "đường ai nấy đi" với biết bao tiếc nuối của người hâm mộ.

Cũng tại chương trình, khơi gợi lại kỷ niệm cũ, diễn viên Thuý Nga tiết lộ bản thân đã từng rất mê mẩn chương trình này và Hồng Vân chính là động lực để cô bước vào con đường nghệ thuật như hôm nay. Nữ diễn viên còn chia sẻ, thời điểm đó thần tượng một nghệ sĩ rất cực khổ chứ không được sướng như bây giờ, Thuý Nga từng phải cúp học 3 ngày để chầu chực gặp được Hồng Vân khi nghe tin thần tượng về quê diễn.

Danh hài Thúy Nga

“Ký Ức Vui Vẻ” tập cuối cùng khép lại với rất nhiều hình ảnh đẹp mang đến cho khán giả./.

Kim Dung/VOV.VN Ảnh: BTC

PC_Article_AfterShare_1