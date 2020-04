Lee Min Ho diện set đồ trăm triệu, bí mật “hẹn hò” tình mới

Mới đây, đài truyền hình SBS hé lộ hình ảnh mới nhất của cặp đôi hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho thủ vai) và thám tử Jung Tae Eul (Kim Go Eun đóng). Cặp đôi chính của bộ phim "The King: Eternal Mornach" (Quân vương bất diệt) đã có cuộc gặp gỡ bí mật tại thư viện.

Trong những hình ảnh được công bố, hoàng đế Lee Gon đang đọc sách nhưng khi nhìn thấy Jung Tae Eul đã lập tức nở nụ cười. Còn Jung Tae Eul chăm chú ngắm nhìn từ bàn đối diện. Nhà sản xuất hé lộ khoảnh khắc này chắc chắn sẽ khiến khán giả rung động. Diễn xuất ăn ý của cặp đôi Lee Min Ho, Kim Go Eun cũng hứa hẹn một chuyện tình lãng mạn.

Hoàng đế Lee Gon là vai diễn đánh dấu sự trở lại của Lee Min Ho trên màn ảnh nhỏ sau một thời gian dài.

Ngay khi loạt ảnh này được đăng tải đã nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Nhiều khán giả khen ngợi tạo hình, trang phục của nhân vật được đầu tư kĩ lưỡng. Được biết trong phân cảnh này, Lee Min Ho đã diện set đồ trăm triệu. Chiếc áo khoác nam diễn viên mặc đến từ thương hiệu Gucci có giá 3700 USD (hơn 87 triệu đồng).

Đại diện nhà sản xuất phim cho biết: "Lee Min Ho và Kim Go Eun đã hóa thân hoàn toàn vào nhân vật Lee Gon và Jung Tae Eul. Cặp đôi sẽ mang đến cho người xem những cảm xúc giống như làn gió mùa xuân ấm áp".

"Cô dâu yêu tinh" sẽ đảm nhận 2 vai diễn trong bộ phim này.

"Quân vương bất diệt" là bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Lee Min Ho sau thời gian nhập ngũ với vai trò cảnh sát tại trụ sở Gangnam. Bộ phim thuộc thể loại xuyên không viễn tưởng được chấp bút bởi biên kịch "Hậu duệ mặt trời" Kim Eun Sook.

Phim xoay quanh câu chuyện về hai thế giới song song. Trong phim, Lee Gon vô tình lạc vào thế giới song song do ác quỷ mở ra. Tại đây, anh đã gặp nữ thám tử Jung Tae Eul (Kim Go Eun). Nhân vật của Lee Min Ho và Kim Go Eun sẽ mang trọng trách đóng cánh cửa giữa hai thế giới. Cả hai sát cánh bên nhau chống lại quỷ dữ để bảo vệ tính mạng người dân.

"Quân vương bất diệt" sẽ chính thức lên sóng vào ngày 17/4./.