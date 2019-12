Lộ diện bộ quốc phục của Á hậu Thúy An tại Miss Intercontinental 2019

Mới đây Á hậu Thúy An chính thức công bố bộ quốc phục sẽ cùng nàng hậu sải bước trên sân khấu Miss Intercontinental là “ Phi Thúy Sơn- Điểu tinh đoạt công chúa” của NTK Nguyễn Minh Tuấn.

Hình ảnh bộ quốc phục ngay khi vừa xuất hiện đã lập tức khiến khán giả mê mẩn vì quá hoành tráng, từ bản vẽ đến thực tế thật sự xuất thần.



Có thể thấy “ Phi Thúy Sơn- Điểu tinh đoạt công chúa” đã thành công trở thành bộ quốc phục “độc-lạ” nhất khi kết hợp hoàn hảo mây núi và một con đại bàng lớn sải cánh vào thời trang mà vẫn thấy được sự mềm mại, tinh tế đầy uy quyền của người phụ nữ. Á hậu Thúy An như hòa quyện vẻ đẹp vừa sắc nét lại vừa dịu dàng của mình với bộ quốc phục. Được biết, bộ quốc phục không chỉ được NTK Nguyễn Minh Tuấn lấy ý tưởng từ chính quê hương Kiên Giang của Á hậu Thúy An. Đặc biệt cái tên “Phi Thúy Sơn- Điểu tinh đoạt công chúa” cũng có mối liên kết với nàng hậu khi chữ “Thuý” trong tên Thuý An cũng là chữ “Thuý” nằm trong tên gọi của bộ quốc phục.

Bản vẽ của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn.

“Vì đây là bộ quốc phục được lấy ý tưởng từ câu chuyện cổ tích “Thạch Sanh- Lý Thông” xuất phát từ chính quê hương Kiên Giang của Thúy An và là bộ quốc phục tôi thiết kế dành riêng cho vẻ đẹp của nàng hậu này nên cái tên Phi Thúy Sơn- Điểu Tinh đoạt Công chúa là cái tên thích hợp nhất. Phi Thúy Sơn nghĩa là bay qua ngọn núi xanh biếc và Thúy chính là chữ Thúy trong Thúy An. Khi đặt cái tên này, tôi mong rằng những tinh hoa văn hóa dân gian của người Việt sẽ cùng Thúy An sải cánh với uy lực của đại bàng để vươn ra Thế giới.”- NTK Nguyễn Minh Tuấn chia sẻ.

Khai thác hình ảnh đại bàng bắt cắp công chúa nhưng đã được hình tượng hóa một cách nên thơ, mềm mại và ý nghĩa hơn, NTK Nguyễn Minh Tuấn đã thành công đưa hình ảnh cổ tích dân gian Việt Nam vào thời trang.

Sự mềm mại, dịu dàng của vẻ đẹp truyền thống như thấm đẫm trên những tà áo của bộ quốc phục hòa vào làm một với sự mạnh mẽ, cứng cáp nơi cầu vai được tạo form mái đình ấn tượng lại có đại bàng đang sải cánh đầy uy lực. “Tiếng đàn tích tịch tình tang” của Thạch Sanh cùng vẻ đẹp của công chúa Quỳnh Nga như được tái hiện và theo Thúy An tới với Miss Intercontinental.

Sự cài cắm thông điệp một cách tinh tế, mượn thời trang để kể câu chuyện cổ tích dân tộc cùng nhan sắc người phụ nữ Việt Nam vươn tầm thế giới là ý nghĩa tổng thể vô cùng tuyệt với trong bộ quốc phục “ Phi Thúy Sơn- Điểu Tinh Đoạt Công Chúa”

Bộ quốc phục độc đáo kết hợp với vẻ đẹp và những kỹ năng đã được rèn giũa chuẩn gu Miss Intercontinental, Á hậu Thúy An hứa hẹn sẽ tỏa sáng và chạm tới ngôi vị danh giá tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Intercontinental 2019 hiện đang diễn ra tại Ai Cập.

Phần thi quốc phục của Miss Intercontinental 2019 sẽ được diễn ra vào ngày 11/12./.