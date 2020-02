Minh Tú cuốn hút và quyền lực với gu thời trang đẳng cấp tại NYFW

"Phát súng" đầu tiên của Minh Tú tại New York Fashion Week đã gây được tiếng vang khá lớn cho giới mộ điệu thời trang.

Chính do đó, đã có rất nhiều người hâm mộ mong chờ đến sự xuất hiện của cô vào ngày tiếp theo trong chuỗi sự kiện đình đám mang tầm vóc quốc tế này.

