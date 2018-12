Mỹ Linh, Huyền My “bối rối” trước các chàng trai lục quân

Chiều 28/12, chương trình “Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 Triệu Thanh Niên Việt” đã diễn ra tại Học viện Lục Quân Đà Lạt (Lâm Đồng). Hoa hậu Mỹ Linh, Á hậu Huyền My, người đẹp Giao Linh và ca sĩ Khổng Tú Quỳnh đã giao lưu và tặng sách cho chiến sỹ của trường.

4 người đẹp trên sân khấu giao lưu. (Ảnh: Thiên Hùng)

Hoa hậu Mỹ Linh và Á hậu Huyền My xinh đẹp rạng ngời. (Ảnh Thiên Hùng)

Gây chú ý đặc biệt tại chương trình là vẻ đẹp nổi bật của 4 cô gái trẻ, nhất là Hoa hậu Mỹ Linh và Á hậu Huyền My. Hai người đẹp hoa hậu trẻ trung, thanh lịch trong trang phục của NTK Helene Hoài. Có thể thấy, nhan sắc của Đỗ Mỹ Linh đang ngày càng hút mắt nhờ lối trang điểm và lựa chọn trang phục tinh tế. Cô không những đẹp hơn về hình thể mà còn trưởng thành hơn trong suy nghĩ.

Mỹ Linh nhiều lần tham gia Hành trình từ trái tim nhưng đây là lần đầu tiên cô giao lưu, tặng sách cho các chiến sỹ lục quân nên khá bối rối, áp lực. Hoa hậu chia sẻ: “Lần đầu tiên được thấy môi trường học tập, rèn luyện của các chiến sỹ lục quân, Linh thấy khác nhiều so với những trường đại học, học viện thông thường. Các chàng trai ở đây đã cho Linh biết, tất cả những gì học đều rèn luyện họ sự nhanh nhẹn, kiên trì, nhẫn nại, kỷ luật, hành động thống nhất, có tinh thần chiến binh…”.



Hoa hậu Mỹ Linh bày tỏ ấn tượng nhất chính là tinh thần ham học, ham đọc sách của các chiến sỹ. (Ảnh: Thiên Hùng)

chính là tinh thần ham học, ham đọc sách của các chiến sỹ dù lịch tập luyện dày đặc. “Linh rất khâm phục khi mà việc rèn luyện đã chiếm gần như hết thời gian nhưng ai nấy đều tranh thủ đọc sách. Một chiến sỹ nam đã ‘tiết lộ’ với Linh rằng, các bạn đọc là để có tri thức, trí tuệ với mong muốn phát triển cả về trí lực và tinh thần nhằm xây dựng và bảo vệ đất nước”.

Huyền My tham gia hành trình tại nhiều tỉnh thành, lần này đến với Học viện Lục quân Đà Lạt, Á hậu nhận được nhiều sự quan tâm vì vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp và ứng xử thông minh. Dễ hiểu khi Huyền My luôn nhận được sự quan tâm của những người xung quanh bởi cô vẫn luôn được đánh giá với những mỹ từ như: á hậu có nhan sắc “hoàn hảo”, “đẹp không tì vết”, “đẹp không góc chết”. Ở góc chụp nào Huyền My cũng thể hiện được thần thái và vóc dáng “vạn người mê”.

Huyền My cho biết, nhận được tình cảm của các chiến sỹ lục quân, Á hậu rất tự hào, nhất là khi có sự đồng cảm về cách rèn luyện trở thành người kỷ luật và có ý chí. Huyền My kể, để đạt được mục tiêu, cũng như các chiến sỹ lục quân, cô rèn luyện bản thân ở những việc nhỏ nhất trong cuộc sống. Điều đó giúp Huyền My có được chỗ đứng trong lòng mọi người.

Cuối buổi giao lưu, Huyền My bày tỏ, cô rất tự hào, vinh dự khi được đồng hành cùng chương trình và Huyền My đặc biệt thích cuốn “Nghĩ giàu làm giàu” bởi những nhân vật trong cuốn sách có suy nghĩ to lớn, vượt khỏi những thứ thông thường.

Người đẹp Giao Linh một lần nữa tham gia hành trình. Cô vẫn là gương mặt nhận được nhiều sự chú ý bởi sự nổi tiếng trong môi trường quân đội, nhất là tài bắn súng và nhan sắc xinh đẹp. Giao Linh mặc bộ áo dài màu xanh lá cây do cô tự thiết kế khiến cô nổi bật giữa các người đẹp hoa hậu. Giao Linh cũng là người hiểu nhất những gì mà các chiến sỹ lục quân học tập, rèn luyện nên có sự đồng cảm sâu sắc.

Hoa hậu Mỹ Linh, Á hậu Huyền My, người đẹp Giao Linh. (Ảnh: Thiên Hùng)

Khổng Tú Quỳnh đã khuấy động chương trình bởi những ca khúc trẻ trung. (Ảnh: Thiên Hùng)

Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh đã khuấy động chương trình bởi những ca khúc trẻ trung. Một chiến sỹ nam còn lên song ca với cô khiến hội trường sôi động hơn.

“Quốc gia khởi nghiệp”, “Khuyến học”, “Nghĩ giàu làm giàu”, “Đắc nhân tâm”, “Không bao giờ thất bại, tất cả là thử thách” là 5 cuốn sách quý đúc kết các bài học thành công của nhiều quốc gia, nhân vật ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực. Lãnh đạo Học viện Lục Quân Đà Lạt cho biết rất vui mừng và vinh dự khi chiến sỹ được nhận những cuốn sách ý nghĩa này.

Trước đó, hành trình giao lưu, trao tặng hàng triệu cuốn sách cho các chiến sỹ qua hệ thống Thư viện quân đội, Sư đoàn 5 – Quân khu 7. Từ năm 2018-2023, hành trình mong muốn trang bị tủ sách, tủ phim Nền tảng Đổi đời đến hàng chục nghìn nhà văn hóa, hàng trăm thư viện, tổ chức xã hội và hơn 20 triệu tủ sách, tủ phim tới hơn 20 triệu gia đình, 30 triệu thanh niên… trên cả nước với số lượng sách lên đến 200 triệu cuốn sách và cần nguồn lực 5 USD./.