Nathan Lee hạnh phúc khi được mẹ từ Pháp về đón năm mới cùng

Tất bật với lịch diễn cuối năm, điểm diễn cuối của đêm giao thừa được Nathan Lee chọn lựa chính là nơi mẹ anh đang sống, thành phố biển Vũng Tàu. Nam ca sĩ điển trai không ngại đường xa để được đón những khoảnh khắc đón chào năm mới cùng gia đình và khán giả hâm mộ. Mẹ Nathan Lee dù ở độ tuổi U60 nhưng vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp. Nathan Lee cũng rất vui khi mẹ anh vừa đáp máy bay từ Paris về Việt Nam đã lập tức "hộ tống" cậu con trai ở buổi biểu diễn cuối của năm 2017. Nathan Lee thu hút mọi ánh nhìn khi anh là tâm điểm của một sự kiện lớn được tổ chức ngay trên bờ biển với sự tham gia của hơn 10 ngàn khán giả. Trong trang phục lịch lãm, bắt mắt, nam ca sĩ thu hút bởi vẻ điển trai cùng sự thân thiện trong giao tiếp. Nam ca sĩ đã ''đốt cháy'' đêm nhạc khi biến sân khấu thành vũ trường khổng lồ với hàng loạt hit do chính anh sáng tác như Xinh, Say, MDD, Hot... Dù sân khấu rất cao nhưng khi được khán giả yêu cầu, nam ca sĩ không ngại ''lao thẳng'' xuống ghế khán giả để cùng ''cháy'' hết mình với họ. Sự máu lửa, cuồng nhiệt của Nathan Lee đã khiến toàn bộ sân khấu như nổ tung trong những phút giây cuối của năm cũ. Được biết, nam ca sĩ đang tất bật với dự án âm nhạc lớn cho năm 2018 với những ca khúc mới do chính anh sáng tác từ 3 năm qua./.

