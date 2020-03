Ngắm nhan sắc xinh đẹp thời chưa “nổi loạn” của Kim Kardashian

Ngày 21/3, trên trang Instagram, Kim Kardashian đã đăng tải bức ảnh cô chụp từ những năm 1990. Người đẹp "siêu vòng ba" ngắn gọn viết: "90’s throwback" (Tôi của những năm 1990). Trong ảnh, bà mẹ bốn con gây chú ý với vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng cùng đôi mắt biết cười.

Kim Kardashian những năm 1990

Chỉ sau ít giờ đăng tải, hình ảnh của Kim Kardashian đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía công chúng. Rất nhiều người hâm mộ dành cho cô lời ngợi khen cho nhan sắc thời "chưa nổi loạn" của cô.



Trước đó, ngôi sao truyền hình thực tế cũng chia sẻ hình ảnh chụp lúc cô còn học lớp 9. Từ nhỏ, Kim Kardashian đã bộc lộ vẻ ngoài hơn người với mắt to, mày rậm và sống mũi cao.



Cách đây ít ngày, Kim Kardashian đã kêu gọi fans ở nhà khi tình hình dịch Covid-19 đang bùng phát. Ngôi sao của show truyền hình Keeping Up With The Kardashians viết: "Xin mọi người, đặc biệt là những người trẻ và khỏe mạnh, xin hãy nghiêm túc ở nhà nếu bạn quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của mẹ, cha, ông bà, anh chị em, trẻ em và cộng đồng của bạn.



Đừng ra ngoài trừ khi bạn rời khỏi nhà để đi làm, mua thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết, để gặp bác sĩ hoặc giúp đỡ một người hàng xóm. Xin vui lòng đừng bỏ qua mức độ nghiêm trọng của các cảnh báo để ngăn chặn sự lây lan của virus này.



Dịch bệnh có thể xảy đến với tất cả chúng ta và chúng ta sẽ nỗ lực cùng nhau vượt qua giai đoạn này. Tôi gửi tình yêu đến mọi người. Mọi người trong gia đình tôi đều đang cầu nguyện"./.