Nhật Hà bị bạn trai “từ chối” khi biết cô là người chuyển giới

Đỗ Nhật Hà hiện đang là cái tên đang nhận rất nhiều người quan tâm từ sau khi dành ngôi vị quán quân của cuộc thi Chinh Phục Hoàn Mỹ 2018. Mang trong mình niềm hy vọng tiếp tục kê nhiệm vinh quang của đàn chị Hương Giang, Nhật Hà đến với Miss International Queen 2019 và để lại nhiều ấn tượng.



Với danh dự là người có sức ảnh hưởng trong cộng đồng, Nhật Hà đến với chương trình Come Out do đài MCV thực hiện cùng với 2 MC là Lâm Khánh Chi - nữ ca sĩ chuyển giới gây được tiếng vang lớn khi dung cảm công khai giới tính của mình vào năm 2012 và Tuấn Lê – chàng hotboy không ngại tuyên bố mình là gay trên các trang mạng xã hội.

Là những người trong cộng đồng LGBT, Nhật Hà đến với chương trình Come Out đã thoải mái chia sẻ những câu chuyện xung quanh cuộc sống và công việc của mình. Nói về tuổi thơ, Hà có một nền tảng giống như bao bạn nam khác nhưng rồi một ngày cô nàng nhận ra tâm hồn của mình không đồng điệu với ngoại hình bên ngoài. Nhật Hà thích chơi với các bạn nữ, giữ khoảng cách với bạn nam khi còn đi học. Lúc ấy do cộng đồng LGBT chưa được nhiều người công nhận, Hà vẫn luôn hoài nghi về giới tính của mình cho đến năm 18 tuổi.

Nhật Hà khá may mắn khi ba mẹ phát hiện ra giới tính thật của cô, tuy lần đầu biết sự thật 2 vị phụ huynh có chút bàng hoàng còn đòi đưa cô nàng đi chữa bệnh, song sau khi hiểu rõ sự tình vào năm 2016 mẹ Nhật Hà chấp nhận cho con gái ra nước ngoài chuyển giới.

Nhắc về chuyện tình cảm, năm học lớp 7, Nhật Hà có yêu thích một bạn nữ, sau này bạn nữ đó lớn lên lại chuyển giới thành nam, Nhật Hà lại chuyển giới thành nữ khiến Lâm Khánh Chi được dịp hoang mang.

Sau khi hoàn thiện chuyển giới, mối tình thứ hai đến với Nhật Hà, đó là chàng trai hơn cô 1 tuổi và học ở một trường đại học khác. Ban đầu, Nhật Hà giấu kín quá khứ của mình. Một lần nọ, dù mới té xe bị thương, đối phương vẫn đến thăm Nhật Hà khiến cô giận dỗi vì anh không biết lo lắng cho bản thân. Chàng trai thật thà trả lời rằng anh sợ Nhật Hà giận, khiến người đẹp cảm nhận được tình cảm chân thành của anh. Cô đã suy nghĩ kỹ lưỡng, thấy mình không công bằng nếu che giấu chuyện chuyển giới.

Sau đó, Hoa hậu quyết định thú nhận tất cả và đề nghị chia tay. Chàng trai ban đầu khá sốc, sau đó đồng ý dừng mối quan hệ với Nhật Hà. Bạn trai cũ thỉnh thoảng chủ động nhắn tin, hỏi thăm Nhật Hà. Trước mối tình đứt gánh của đàn em, MC Lâm Khánh Chi bình luận, có thể chàng trai kia chưa có tình cảm sâu đậm với Nhật Hà nên không thể vượt qua sự thật./.

