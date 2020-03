Những bóng hồng gợi cảm từng sánh đôi bên tài tử Vin Diesel

Vin Diesel là một trong những nam diễn viên hành động hàng đầu ở Hollywood thời điểm hiện tại. Anh gắn liền với hình tượng chiến binh dày dặn kinh nghiệm, trầm tính và bất khả chiến bại trên màn ảnh rộng. Vì thế mà song hành cùng Vin từ những ngày đầu sự nghiệp cho tới Bloodshot tới đây đều là những “đả nữ” xinh đẹp và không kém phần mạnh mẽ.

Radha Mitchell

Sau thời gian đầu sự nghiệp với những phim nhỏ hoặc nhân vật phụ, Vin Diesel có vai diễn lớn đầu tay trong Pitch Black (2000). Trong phim, anh vào vai một chiến binh ngoài hành tinh có khả năng nhìn trong bóng đêm và đóng cùng “mỹ nhân nước Úc” Radha Mitchell. Sau Pitch Black, cô tiếp tục gắn với dòng phim kinh dị - giật gân như Visitors (2003), loạt Silent Hill hay Rogue (2007).

Michelle Rodriguez





Ngay một năm sau đó, Vin tiếp tục góp mặt trong phần đầu tiên của loạt phim Fast and Furious mang tên The Fast and the Furious (2001) bên cạnh Michelle Rodriguez. Tác phẩm đã giúp tên tuổi của cả hai trở thành những ngôi sao lớn. Cùng với Vin, Michelle Rodriguez cũng là một trong những “đả nữ” hàng đầu tại Hollywood. Cô góp mặt trong hàng loạt phim hành động đình đám như S.W.A.T (2003), Avatar (2009), Battle: Los Angeles (2011) hay gần đây nhất là Widows (2018) và Alita: Battle Angel (2019).

Dương Tử Quỳnh

Ít ai biết rằng “mẹ chồng khó tính” của Crazy Rich Asians (2018) cũng từng đóng cùng với Vin Diesel trong bộ phim hành động – viễn tưởng Babylon A.D. (2008). Dương Tử Quỳnh là cái tên quá đỗi quen thuộc với khán giả châu Á qua hàng loạt phim võ hiệp Hong Kong đình đám. Cô từng góp mặt trong hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Câu Chuyện Cảnh Sát 3: Siêu Cảnh Sát (1992), Ngọa Hổ Tàng Long (2000) hay Kiếm Vũ (2010). Ở Hollywood, nữ minh tinh cũng có chỗ đứng nhất định khi góp mặt trong Tomorrow Never Dies (1998), The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008) hay Mechanic: Resurrection (2016).

Katee Sackhoff

Ngoài Fast and Furious và XXX, Riddick cũng là một loạt phim mang đậm dấu ấn của Vin Diesel. Sau Pitch Black và The Chronicles of Riddick (2004), anh đóng cặp cùng Katee Sackhoff trong phần thứ ba mang tên Riddick (2007). Trước đó, Katee từng ghi dấu ấn trong lần khán giả khi thủ vai trung úy Kara trong loạt phim Battlestar Galactica nổi tiếng. Ngoài ra, cô cũng góp mặt trong nhiều phim kinh dị ăn khách như Halloween: Resurrection (2002), The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia (2013), Oculus (2013) hay Don’t Knock Twice (2016).

Rose Leslie

Năm 2015, Vin Diesel tiếp tục đóng chính trong bộ phim hành động – giả tưởng The Last Witch Hunter. Xuất hiện bên cạnh anh chính là “bà xã của Jon Snow” Rose Leslie. Cô là cái tên quen thuộc với khán giả nhờ thủ vai Ygritte trong loạt phim Game of Thrones đình đám cũng như cưới luôn bạn diễn Kit Harrington ngoài đời thực. Bên cạnh đó, Rose cũng góp mặt trong nhiều phim kinh dị như Honeymoon (2014), Morgon (2016) hay sắp tới đây là Death on Nile (2020).

Deepika Padukone

Sau phần hai thảm họa, nhà sản xuất buộc phải mời lại Vin Diesel để hồi sinh thương hiệu XXX với XXX: Return of Xander Cage (2017). Lần này, anh được đóng cặp cùng “biểu tượng sắc đẹp” Ấn Độ là Deepika Padukone. Cô là một trong những nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất Bollywood và luôn lọt top danh sách mỹ nhân được khao nhất nhất. Nhờ xuất hiện bên cạnh Vin Diesel, tên tuổi của Deepika nổi tiếng trên toàn cầu và được Tạp chí Time đưa vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2018. Cô cũng có sự nghiệp “đả nữ” vô cùng ấn tượng với nhiều bộ phim ở quê nhà như Race 2 (2013), Chennai Express (2013) hay Happy New Year (2014).

Eiza Gonzalez

Eiza Gonzalez sẽ là cái tên tiếp theo góp mặt trong danh sách “bóng hồng” của Vin Diesel.

Trong bom tấn siêu anh hùng Bloodshot sắp tới đây, Eiza Gonzalez sẽ là mỹ nhân tiếp theo sánh bước cùng Vin Diesel. So với các “đàn chị”, cô không hề thua kém về nhan sắc, thậm chí sở hữu nhiều đường cong gợi cảm hơn hẳn nhờ mang trong mình dòng máu Mỹ Latin nóng bỏng. Tuy bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm với loạt phim tình cảm tuổi teen Lola, Once Upon a Time của Mexico nhưng Eiza nhanh chóng nhận ra hành động mới là “chân ái”.

Cô xuất hiện trong rất nhiều tác phẩm đình đám và để lại ấn tượng sâu sắc qua từng vai diễn, như nàng Darling quyến rũ nhưng chết người trong Baby Driver (2017), nữ sát thủ Nyssiana trong Alita: Battle Angel (2019) và mới đây nhất là Madam M bí ẩn và bá đạo trong Hobbs and Shaw (2019). Cô từng gây ấn tượng với khán giả qua Baby Driver (2017).

Với Bloodshot, Eiza Gonzalez sẽ vào vai KT – một nữ chiến binh bí ẩn trong Rising Spirit Project – tổ chức đã hồi sinh Ray Garrison và ban cho anh sức mạnh từ hàng triệu nanobot trong huyết quản. Với kinh nghiệm hành động dày dặn, cô hứa hẹn sẽ mang đến nhiều phân cảnh cận chiến đẹp mắt và kịch tính bên cạnh “hói ca”. Ngoài ra, mối quan hệ giữa KT và Bloodshot cũng sẽ là một chi tiết hấp dẫn để fan khám phá.