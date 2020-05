Những ngôi sao giàu có bậc nhất thế giới nhưng vẫn ở nhà rẻ tiền

Elijah Wood: Năm 2013, nam diễn viên đã mua căn nhà Austin của mình với giá chỉ hơn 1 triệu USD. Căn nhà của nam diễn viên nổi tiếng với vai Frodo trong "The Lord of the Rings" được thiết kế theo phong cách Victoria, và mặc dù giá của nó chỉ hơn 1 triệu USD, nhưng nó có diện tích khá rộng rãi, khoảng gần 300m2.