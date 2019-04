Những vai diễn đáng nhớ của nghệ sĩ hài Anh Vũ

Tối 1/4, nghệ sĩ hài Anh Vũ đột ngột mất tại quận Cam, tiểu bang California, Mỹ. Anh Vũ sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó có 7 anh chị em. Kinh tế gia đình khó khăn, cha là công nhân, mẹ bán trái cây, Anh Vũ đã sớm lăn lộn làm đủ nghề để mưu sinh: từ bán cà phê, uốn tóc, phụ hồ...

Năm 2000, nghệ sĩ hài Anh Vũ mắc bệnh ung thư đại tràng và điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Khi phát hiện ra, bệnh đã bắt đầu di căn đến gốc gan. Anh đã kiên cường chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo trong suốt 19 năm qua.

Diễn viên hài Anh Vũ.

Anh Vũ được yêu thích với vai má mì chuyên điều phối đào cho những tay chơi trong "Gái nhảy" của đạo diễn Lê Hoàng. Nét diễn duyên dáng, tự nhiên của Anh Vũ đã giúp anh toả sáng bên cạnh Mỹ Duyên, Minh Thư. "Gái nhảy" của Lê Hoàng được coi là bộ phim mở đầu cho thời kỳ phim thương mại sau giai đoạn khủng hoảng của điện ảnh Việt Nam thập niên 1990. Bộ phim kể về chuyện đời của những cô gái làm việc ở vũ trường, với góc khuất tăm tối đằng sau: xã hội đen, vũ nữ, mại dâm, tình dục, ma túy.

Anh Vũ trong "Gái nhảy".

Năm 2017, bộ phim "Xóm trọ 3D" chuyển thể từ vở kịch cùng tên của sân khấu kịch Hồng Vân, lấy đề tài là cộng đồng LGBT đã chạm đến trái tim khán giả. Trong phim, Anh Vũ vào vai người hàng xóm của má Lâm (Minh Nhí) - chủ nhà trọ, nơi có những anh chàng đồng tính và sở hữu nhiều đam mê khác nhau trong cuộc sống.

Trong bộ phim "Khi đàn ông có bầu", Anh Vũ vào vai ông bán gà đanh đá ở chợ, độn bụng bầu, mặc váy bầu màu đỏ, tung hứng ăn ý với Tấn Beo.

Anh Vũ (phải) trong "Khi đàn ông có bầu".

Diễn viên hài Anh Vũ (áo xanh) tại buổi ra mắt "Xóm trọ 3D".

Ngoài ra, Anh Vũ còn tham gia hàng loạt bộ phim khác như "365 ngày để yêu", "Gái ế kén chồng"...

Anh Vũ và Ốc Thanh Vân trong "Gái ế kén chồng".

Trên "thánh đường" sân khấu kịch, trong suốt hơn 20 năm làm nghệ thuật, với vô số vở kịch ngắn/dài, cái tên Anh Vũ đã trở thành bảo chứng cho phòng vé. Anh liên tục nhận được các danh hiệu diễn viên được yêu thích nhất, 3 năm liền đạt giải trong Gala cười do VTV3 tổ chức 2003-2004-2005, nhận giải Cù Nèo Vàng năm 2004 do báo Tuổi Trẻ Cười tổ chức, giải Nụ cười Vàng năm 2004 do báo Sân khấu tổ chức... Anh đã từng là Phó giám đốc Sân khấu kịch Kim Châu, cơ sở 3 của sân khấu kịch Phú Nhuận.

Sự ra đi của diễn viên Anh Vũ ở tuổi 47 để lại niềm tiếc thương cho khán giả./.

Tố Uyên

