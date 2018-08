Những vai diễn đình đám màn ảnh của “Người sắt” Robert Downey Jr

Bắt đầu nghiệp diễn khi chỉ vừa 5 tuổi, Robert Downey Jr. liên tục góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh cũng như truyền hình. Tuy nhiên, phải đến bộ phim "Less Than Zero" (1987), diễn xuất của nam diễn viên trẻ 22 tuổi khi ấy mới thực sự chinh phục được đông đảo khán giả và giới phê bình. Với vai diễn chàng thanh niên giàu có nhưng nghiện ngập “Julian” được thể hiện một cách xuất, Robert được giới chuyên môn chú ý ngợi ca. Tuy không được đánh giá cao trong bộ phim hài năm 1988 "Johnny be good"nhưng Robert vẫn giúp bộ phim thu về hơn 17,5 triệu USD tại các phòng vé. Với "Soapdish", Robert Downey Jr. thể hiện rất thành công vai David Barnes, một nhà sản xuất sẵn sàng làm bất cứ việc gì để duy trì sự thống trị và quyền lực của mình. Diễn xuất của chàng diễn viên chứng tỏ một bước tiến vượt bậc so với thời kì trước. Tới năm 1992, Robert thực sự thành danh với vai diễn huyền thoại điện ảnh Charlie Chaplin trong bộ phim cùng tên. Nam tài tử đã hóa thân thành công vào vai vua hề Chaplin, với tất cả sự lôi cuốn, thông minh. Vai diễn đã đem tới cho anh một đề cử Oscar “Nam diễn viên chính xuất sắc” năm sau đó. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển rực rỡ, Robert vướng vào vòng tù tội với những cáo buộc liên quan tới sử dụng ma tuý. Trong 5 năm vực thẳm sự nghiệp, Robert Downey Jr. đã bị huỷ đi gần như toàn bộ các dự án phim của mình. Mãi cho đến năm 2005, vai diễn trong"Kiss kiss bang bang" đã giúp cho Robert trở lại với thế giới điện ảnh. Robert tiếp tục tham gia diễn xuất với bộ phim nổi tiếng như "Good Night and Good Luck" (2005) đem lại doanh thu 56,5 triệu USD từ ngân sách chỉ vỏn vẹn 7 triệu USD. Bộ phim Zodiac của đạo diễn David Fincher là một phim kinh điển nhưng không được đánh giá cao đúng mức. Nổi bật là vai diễn của Robert trong vai phóng viên Paul Avery kiêu ngạo và không xem ai ra gì. Những màn tung hứng giữa Jake Gyllenhaal và Robert Downey Jr đã mang đến sự hài hước nhẹ nhàng cho tác phẩm. Đến năm 2008, cuộc đời Robert có bước ngoặt lớn với vai diễn "Iron Man" khai sinh ra vũ trụ điện ảnh Marvel.Sự ngông nghênh, cái chất của một kẻ lãng tử thể hiện qua nhân vật Tony Stark đã làm cho bộ phim "Iron Man" thành công vượt ngoài mong đợi, nhanh chóng đưa nam tài tử trỏ thành một trong những ngôi sao sáng giá nhất Hollywood. Trong vai một cựu binh trong cuộc chiến tranh Việt Nam, Downey phải nhuộm da màu đen và thể hiện một nhân vật người lính da màu. Sự thể hiện đầy ấn tượng trong bộ phim "Tropic thunder" đã giúp "Người sắt" nhận được thêm một đề cử Oscar. Năm 2009, Robert vào vai thám tử đại tài Sherlock Holmes trong bộ phim cùng tên của đạo diễn người Anh Guy Ritchie. Nhiều nhà phê bình cho rằng chàng diễn viên đã thể hiện rất thành công trí tuệ, sự thông thái rất hấp dẫn với sự liều mạng, can đảm của Sherlock Holmes với nhiều nét mới mẻ. Bộ phim đem lại cho anh một giải Quả Cầu Vàng về diễn xuất. Với tài năng diễn xuất linh hoạt, khán giả lại được thấy một Robert Downey Jr. hoàn thành tốt vai trò của mình trong bộ phim hài dí dỏm nhưng cũng không thiếu trường đoạn cảm động "Due date". Nối tiếp thành công của bom tấn "Iron man", tỷ phú thiên tài, hài hước Tony Stark tiếp tục góp mặt trong các phần phim của vũ trụ điện ảnh Marvel:"The Avengers","Avengers: Age of Ultron","Captain American: The Civil War"đều lọt vào danh sách những phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại, trên 1 tỷ USD/ phim. Xuất hiện chớp nhoáng trong"Spider man: Homecoming" đóng vai trò cố vấn cho người nhện Peter Parker và không có nhiều đất diễn nhưng Robert Downey Jr vẫn vẫn giữ vững phong độ diễn xuất và để lại ấn tượng trong lòng người hâm mộ. Là một trong những "cỗ máy kiếm tiền" của Marvel, "Người sắt" Robert Downey Jr. tiếp tục hóa thân thành công thiên tài tỷ phú Tony Stark, góp công không nhỏ trong phần phim "Avengers: Infinity War", phá vỡ kỷ lục với doanh thu lên đến 2 tỷ USD. Đạo diễn Joe Russo từng đưa ra tuyên bố "Không ai có thể đảm nhận vai diễn Iron Man của Robert".

