Nữ ca sĩ hát nhạc phim “Người đàn bà đẹp” qua đời vì u não

Marie Fredriksson, giọng ca chính nhóm Roxette đã qua đời ở tuổi 61 trong bệnh viện, sau 17 năm chống chọi với bệnh ung thư. Per Gessle, người bạn thân và cũng là thành viên còn lại của Roxette nghẹn ngào: "Mọi chyện sẽ không bao giờ như cũ được nữa".

Marie phát hiện bị u não từ năm 2002. Sau khi tiến hành phẫu thuật và tích cực điều trị, đến năm 2015, bà tuyên bố khoẻ mạnh. Tuy nhiên, bệnh tái phát trở lại năm 2016 và ban nhạc Roxette cũng ngừng mọi hoạt động biểu diễn. Bà dành thời gian để ở bên chồng-nhạc sĩ Mikael Bolyos và 2 con Inez Josefin, Osca.

Marie Fredriksson và Per Gessle trên sân khấu năm 1990.

Kể từ single Neverending Love ra mắt lần đầu tiên năm 1986, ban nhạc Roxette đã bán được hơn 75 triệu đĩa trên thế giới. Bài hát It Must Have Been Love của nhóm được sử dụng trong bộ phim nổi tiếng "Người đàn bà đẹp" do Julia Robers thủ vai. Các bài hát khác của nhóm cũng liên tục giành được thứ hạng cao trong BXH Billboard Hot 100.

Bức ảnh chụp năm 2002 của gia đình Marie Fredriksson.