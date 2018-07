Park Seo Joon vượt mặt Song Joong Ki về độ nổi tiếng ở Trung Quốc

Theo tờ Nate, nam tài tử Park Seo Joon chính thức vượt qua Song Joong Ki đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Hallyu của Weibo (trang mạng xã hội của Trung Quốc). Đồng thời từ khoá "Thư ký Kim" và "Thư ký Kim nụ hôn cuối” cũng trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo với hơn 1 triệu lượt.

Trước đó, bộ phim truyền hình "She was pretty" ("Mối tình đầu của tôi") của đài MBC ra mắt khán giả vào năm 2015 với sự tham gia của Park Seo Joon và Hwang Jung Eum đã gây được tiếng vang rất lớn. Sau đó, nhiều khán giả tại Trung Quốc bắt đầu yêu mến và quan tâm đến tất cả những dự án do Park Seo Joon đảm nhận.

Việc từng góp mặt trong bom tấn truyền hình "She was pretty" giúp Park Seo Joon gây dựng tên tuổi của mình tại Đại Lục. Sau khi góp mặt với vai trò nam diễn viên chính trong bộ phim "Thư ký Kim sao thế?" ("What's wrong with secretary Kim", Park Seo Joon ngày càng chứng tỏ mức độ nổi tiếng của mình với khán giả Châu Á, đặc biệt ở Trung Quốc. Hàng loạt tờ báo nổi tiếng của như: Tencent, Sina,… liên tục đăng tải các thông tin liên quan đến nam diễn viên 29 tuổi này.

Park Seo Joon và Park Min Young.

Bộ phim "Thư ký Kim sao thế?" với sự tham gia của Park Seo Joon và Park Min Young đã đứng đầu nhiều tuần liên tiếp trong khung thời gian phát sóng. Tập mới nhất phát sóng vào ngày 11/7 đã ghi nhận 8,4% trong xếp hạng của người xem./.

