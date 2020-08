"Pháo" hóa chim Sơn ca khiến 4 Mentor “nhảy khỏi ghế” trong King Of Rap

Tối 22/8, tập 3 King Of Rap - Thế Giới Rap đã lên sóng truyền hình VTV3. Đây là đêm thi đấu nhóm đầu tiên, top 59 được chia thành 10 nhóm và 4 nhóm đầu tiên đã mang đến những phần trình diễn hấp dẫn và máu lửa để có thể có cơ hội được đi tiếp vào vòng trong.

Cuộc chiến trở nên khốc liệt và căng thẳng hơn khi những thí sinh không may mắn phải dừng cuộc chơi. Đặc biệt, với 1 tỷ đồng được chia đều cho 4 Mentor, họ sẽ đặt cược số like tưng ứng với tiền cho những thí sinh giành chiến thắng ở vòng đấu nhóm để đánh giá chất lượng thí sinh tạo nên màn đấu giá hồi hộp và "nóng" nhất trên sóng truyền hình.

Top thí sinh có phần trình diễn ấn tượng và nhận được số like tương ứng với tiền cược cao nhất là: Wxrdie - Vsoul - ICD - Droppy - Pháo - Spideyboy.

Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) rap ca khúc "Chim Sơn ca", vừa xuất hiện cô nàng đã khiến các Mentor bật cười và thích thú với màn chào hỏi và câu nói cực gắt "Tối rồi gà không gáy nữa". Pháo vừa cất giọng rap những câu đầu tiên thì giám khảo LK đã phấn khích khen ngợi "Voice của Pháo hay quá", lyric còn tạo ấn tượng bởi câu rap "Là chim Sơn ca đang hát, hay cách khác là xướng ca vô loài", "Phường chèo còn hát bấy lâu, sao mà bằng miệng đời hiểm ác". Màn trình diễn ấn tượng tiếp theo của cô nàng 17 tuổi.

Pháo

Wxrdie (Phạm Nam Hải) rap về việc "Bom hàng", câu chuyện cực khổ của chàng shipper phải đội trời nắng nóng để đi giao hàng, những câu rap "nhắc nhở mấy chú đừng có bom hàng, không anh sẽ cho chú đi thăm ngàn, dạy lại chú vài điều cơ bản", "Mấy đứa book xe xong rồi hủy, cẩn thận lại bay hết răng" tạo được ấn tượng mạnh mẽ với người xem.

Wxrdie

Spideyboy (Nguyễn Trọng Nhân) tiếp tục rap về "Sao đỏ", người bảnh nhất ở trong trường. Với phong cách trình diễn chuyên nghiệp, cùng câu rap ấn tượng "Từ lúc bước vào trong trường, ai đi qua cũng ngoảnh lại", "Lướt qua đám con gái, làm máy em ý thở không được",.. khiến các Mentor phấn khích.

Spideyboy

Droppy (Nguyễn Hà Duy) rap về ước mơ của mình ngay từ lúc còn nhỏ, đi lên từ underground và tự hào về những người anh em luôn ở bên mình. Và để cho những người không thích mình sẽ thấy trên VTV3, mang chất đường phố lên sân khấu và để thấy được ánh mắt tự hào của người thân.

Droppy

Vsoul (Ngô Cao Hoàng Việt) mang đến bài rap dành cho những người đang cô đơn, lyric ấn tượng cùng phần beat nhạc da diết, bắt tai đã khiến các mentor phải "đỗ gục". Anh cũng là thí sinh tạo bất ngờ cho khán giả và mentor vì cứ ngỡ không phải rap nhưng lại là rap thực thụ và đầy cảm xúc.

Vsoul

ICD (Phạm Ngọc Huy) rap về con đường chinh phục ước âm nhạc, cá tính mạnh mẽ theo rap, mặc dù nhận những lời chê bai. Những câu rap để lại ấn tượng "Từ bao giờ bố không còn đánh đòn con nữa, do bố đã mệt hay do con đang làm đúng", "Những người nổi tiếng nhất mất giá, lại trở thành lý do để cộng đồng hất đất đá".

ICD

Tập 3 kết thúc với 12 thí sinh được đi tiếp cùng số like tương ứng với tiền được các mentor đã đặt cược. Top thí sinh đang có số like tương ứng số tiền cược nhiều nhất là Wxrdie với 60 like tương ứng 60 triệu đồng, Vsoul với 52 like tương ứng 52 triệu đồng, ICD với 50 like tương ứng 50 triệu đồng, Droppy với 46 like tương ứng 46 triệu đồng, Richchoi với 45 like tương ứng 45 triệu đồng, Pháo với 40 like tương ứng 40 triệu đồng, Spideyboy với 40 like tương ứng 40 triệu đồng.

Tập 4 King Of Rap - Thế Giới Rap vòng đấu nhóm sẽ lên sóng vào lúc 21h15 ngày 29/8 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam./.