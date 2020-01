Phim của Huỳnh Lập lọt top đề cử giải thưởng Asian Television Awards

Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh 2019 đã chính thức hé lộ danh tính hai ứng viên lọt vào Top 6 Giải thưởng truyền hình châu Á - ATA lần thứ 24. Theo đó, hai ứng viên thắng giải Ngôi Sao Xanh 2018 là Web Drama “Ai chết giơ tay” đã nhận được đề cử "Best Digital Fiction Programme Series" và diễn viên Phi Huyền Trang đã nhận được đề cử "Best Actress in A Supporting Role" dành cho vai Nga trong bộ phim "Hoa hồng thép".

Đây là lần đầu tiên, đại diện Việt Nam nằm chung “đường đua” cùng các ứng viên trong khu vực tại Giải thưởng truyền hình châu Á, đánh dấu sự phát triển và dần khẳng định vị thế của mình tại nền điện ảnh châu Á.

Huỳnh Lập

Bộ phim “Ai chết giơ tay” là một trong những bộ phim mở đầu cho trào lưu web drama tại Việt Nam. Xoay quanh đề tài mới lạ, diễn xuất nhập tâm đặc biệt là sự đầu tư chỉn chu, không hề kém cạnh phim điện ảnh, “Ai chết giơ tay” nhận được sự đón nhận của khán giả Việt trong thời gian công chiếu trên YouTube. Đặc biệt, “Ai chết giơ tay” đã góp phần tạo xây dựng vị trí của web drama tại Việt Nam, bên cạnh sự thống trị của phim truyền hình và phim điện ảnh.

Lọt vào top đề cử tại giải thưởng truyền hình châu Á - Asian Television Awards lần thứ 24 là một trong những dấu mốc trong sự nghiệp diễn xuất của diễn viên xinh đẹp Phi Huyền Trang. Vai Nga trong bộ phim “Hoa hồng thép” là một trong những vai diễn ấn tượng của Phi Huyền Trang bởi cô có nhiều đất diễn và thể hiện được tính cách đa dạng. Lột xác khỏi hình ảnh nữ tính, có phần yếu đuối, vai diễn nữ trinh sát đòi hỏi Phi Huyền Trang phải thể hiện kỹ năng võ thuật và lăn xả.

Nữ diễn viên Phi Huyền Trang

Bên cạnh các đề cử đến từ Việt Nam, Lễ trao giải ATA lần thứ 24 còn có sự tham dự của những ứng viên đã giành chiếc cúp tại Giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2019. Theo đó, các nghệ sĩ đến từ đất nước hình chữ S sẽ có cơ hội thể hiện sắc vóc và tài năng trên thảm đỏ, đồng thời có cơ hội xuất hiện trên sân khấu Giải thưởng ATA lần thứ 24 trong vai trò là nghệ sĩ trao giải và trình diễn.

Lễ trao giải Truyền hình Châu Á - Asian Television Awards lần thứ 24 sẽ diễn ra vào ngày 11/01/2010 tại Manila (Philippines) và được truyền hình trực tiếp lúc 20h00 cùng ngày trên sóng TodayTV./.