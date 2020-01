Phim ngắn đề tài LGBT của học trò Võ Hoàng Yến ra mắt dịp Tết 2020

Sau loạt phim Tết về đề tài gia đình và tình yêu như "Đường về nhà xa quá", "Osin quốc dân", "Một ngày làm sếp",... lần đầu tiên, một bộ phim Tết với đề tài về cộng đồng LGBT ra mắt khán giả. "Tết này hãy come out" - bộ phim về cộng đồng LGBT trước những định kiến về giới tính, từ rào cản trong suy nghĩ cá nhân đến sự chấp nhận của gia đình và xã hội. Với sự tham gia của nghệ sĩ Thụy Mười, Bảo Cường và dàn trai xinh gái đẹp Tôn Tuấn Kiệt, Gia Linh, Bá Đô,... "Tết này hãy come out" tiếp tục mang đến thông điệp về sự cảm thông và yêu thương, mở lòng hơn với cộng đồng LGBT.

Phim ngắn "Tết này hãy come out" tiếp tục là sự cảm thông, chia sẻ với những người vẫn còn chưa dám công khai sống thật với chính mình, gia đình và xã hội. Đó là câu chuyện của Cường (Tôn Tuấn Kiệt thủ vai) dắt bạn gái Thảo (diễn viên Gia Linh) và Thuận (Bá Đô) về ra mắt gia đình trong dịp Tết. Dù Cường và Thuận yêu nhau, nhưng không thể khiến ba mẹ thất vọng nên đành nhờ Thảo làm "bình phong". Tuy nhiên, vì vỡ lở chuyện "tình anh duyên em" mà Cường phải bất đắc dĩ công khai giới tính và tình yêu thật. Nếu người mẹ (nghệ sĩ Thuỵ Mười) chỉ biết nuốt nước mắt thì người cha miền Tây nóng tính lại thử thách tình yêu của Cường và Thuận bằng 100 roi trong sự ngỡ ngàng của cả gia đình.

Lần đầu bén duyên với nghề diễn, Tuấn Kiệt- học trò của Võ Hoàng Yến đã thể hiện tốt khả năng diễn xuất của mình bằng nét diễn tự nhiên và giàu cảm xúc, từ những phân đoạn hài đến bi. Khoảnh khắc Tôn Tuấn Kiệt quỳ gối xin lỗi vì tội bất hiếu và xin phép được tiếp tục mối tình đồng tính, nhiều khán giả cảm thấy thương nhiều hơn trách, vì vốn dĩ "Tình yêu không có lỗi, dù là đồng tính hay dị tính!".

Tuấn Kiệt bén duyên điện ảnh với vai diễn đầu tiên.

Bên cạnh những phân cảnh lấy nước mắt người xem, "Tết này hãy come out" cũng mang đến không khí vui tươi của một mùa Tết đoàn viên. Lấy bối cảnh mùa xuân ở miền Tây nhộn nhịp, cùng với kinh nghiệm diễn xuất của nghệ sĩ Thuỵ Mười, Bảo Cường và sự nhí nhảnh của nữ diễn viên Gia Linh, "Tết này hãy come out" càng khiến khán giả chờ đợi một năm mới nô nức và rôm rả tiếng nói cười./.