Phương Nga tình tứ bên Bình An, Huyền My hội ngộ Hoa hậu Hà Kiều Anh

Đi cùng Phương Nga đến sự kiện không ai khác chính là bạn trai Bình An.

Góp mặt tại chương trình, Bình An và Phương Nga đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình.

Chương trình còn có sự góp mặt của Á hậu Huyền My.

Huyền My đã có dịp hội ngộ Hoa hậu Hà Kiều Anh.

Huyền My và NSND Hoàng Dũng.

NSND Hoàng Dũng, Hoa hậu Hà Kiều Anh, MC Diễm Quỳnh, nhạc sĩ Dương Cầm, NSƯT - đạo diễn Đỗ Thanh Hải và Á hậu Huyền My là những thành viên ban giám khảo của chương trình.

“Mr & Miss – Gương mặt sinh viên 2019 “ là cuộc thi do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Báo Sinh viên Việt Nam tổ chức.

“Mr & Miss – Gương mặt sinh viên 2019 “ là cuộc thi do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Báo Sinh viên Việt Nam tổ chức.

Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà khuấy động sân khấu bằng các bản hit 'Keep me in love' và 'Bức thư để lại'.