Sao Hollywood biến hóa khác lạ nhờ thay đổi kiểu tóc

Đổi sang màu tóc nâu giúp Scarlett Johansson trở nên xinh đẹp rạng ngời, khoe được trọn vẹn các đường nét thanh tú trên gương mặt. Trong năm 2018, bà mẹ một con Kylie Jenner đã nhiều lần thay đổi màu tóc. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho mùa lễ hội cuối năm, Kylie đã đổi sang màu tóc bạch kim, chính thức đưa tone màu nhuộm này trở thành màu tóc hot nhất năm 2018. Không ngại làm mới mình với đủ phong cách nhưng càng đơn giản và bớt kỳ quái Lady Gaga càng được lòng khán giả. Kiểu tóc tự nhiên màu nâu sáng của nữ ca sĩ trong phim "A Star is Born" giúp tôn lên mọi đường nét trên gương mặt. Chia tay mái tóc nâu quen thuộc, nữ diễn viên Sophie Turner đổi sang màu bạch kim có kiểu dáng cổ điển, sang trọng. Trái hẳn với gương mặt cứng rắn trong phim "Game of Thrones", ngoài đời thật, Maisie Williams có vẻ ngoài như một nàng công chúa. Mới đây, cô nàng đã nhanh chóng bắt kịp xu hướng khi lựa chọn cho mình màu tóc hồng ấn tượng. Emilia Clarke gây bất ngờ khi quyết định chuyển sang kiểu tóc pixie trẻ trung và phong cách. Lựa chọn tóc pixie giúp gương mặt cô thanh tú, khoe được các đường nét thon gọn. Daisy Ridley ghi điểm với kiểu tóc ngang vai, sấy xoăn thay vì kiểu tóc búi cao cùng lối trang điểm đậm khiến cô già hơn so với tuổi. Sau nhiều năm gắn bó với mái tóc đen, nữ diễn viên Lucy Liu khẳng định cá tính với màu tóc nâu ánh vàng nổi bật. Zoë Kravitz từng để nhiều kiểu tóc nổi loạn và phá cách nhưng kể từ khi chuyển sang phong cách quyến rũ và nữ tính, người đẹp khiến nhiều người ngạc nhiên. Mái tóc dài màu đen đơn giản đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cô có được nét quý phái, sang trọng. Không chỉ các sao nữ mà sao nam cũng rất tích cực làm mới hình ảnh của mình bằng việc thay đổi kiểu tóc. Kanye West đã lựa chọn sắc màu tươi sáng và cá tính để tạo phong cách mới lạ cho bản thân. Nam diễn viên Jonah Hill trở nên trẻ trung, cá tính với mái tóc vàng bạch kim.

