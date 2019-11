Sao nhí Disney ngày ấy, bây giờ

Zendaya Maree bắt đầu sự nghiệp bằng việc làm người mẫu nhí và nhảy phụ họa, trước khi nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng với vai diễn Rocky Blue trong sitcom Shake It Up của kênh Disney. Năm 2017 là năm đột phá của cô sau khi đảm nhận Michelle "MJ" Jones trong phim Spider-Man: Homecoming thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel và vai Anne Wheeler trong bộ phim nhạc kịch The Greatest Showman

Miley Cyrus nổi tiếng từ năm 2006, khi mới 14 tuổi, với vai diễn trong show Hannah Montana. Hannah Montana trở thành bom tấn của kênh truyền hình Disney khiến tên tuổi của Cyrus ngày càng nổi tiếng. Cô được mệnh danh là thần tượng tuổi teen của rất nhiều bạn trẻ. Có thời gian, Cyrus dính nhiều tai tiếng từ việc dùng chất kích thích đến ăn mặc phản cảm.

Shia LaBeouf đã tham gia rất nhiều series phim truyền hình ăn khách trong đó có The X-Files (Fox, 1993-2002), Freaks and Geeks (NBC, 1999-2000) nhưng nổi nhất là vai Louis Stevens trong 66 tập phim của series Even Stevens (Disney Channel, 1999-2003). Shia LaBeouf hiện đang được xếp vào danh sách những diễn viên hạng A của Hollywood.

Năm 2004, được hãng truyền hình nổi tiếng Disney phát hiện trong một chương trình tìm kiếm tài năng, Selena vụt sáng khi trở thành ngôi sao tuổi teen nổi tiếng khi tham gia đóng vai chính trong bộ phim Wizards of Waverly Place của hãng này. "Công chúa Disney" một thời đã trưởng thành và theo đuổi con đường âm nhạc.

Demi Lovato là một trong những ngôi sao sáng nhất của kênh truyền hình Disney trong thế hệ vàng gồm Selena Gomez, Miley Cyrus, anh em nhà Jonas... khi sở hữu giọng hát nổi bật. Tuy nhiên, có thời gian, nữ ca sĩ gặp khủng hoảng vì nghiện ngập.

Debby Ryan được biết đến qua series The Suite Life on Deck - phần sau của The Suite Life of Zack & Cody trên kênh Disney. Cô hiện tại hoạt động ở lĩnh vực truyền hình và dành thời gian cho âm nhạc.

The Suite Life of Zack & Cody là bộ phim đưa tên tuổi của hai anh em sinh đôi Dylan Sprouse và Cole Sprouse lên hàng top trong đội ngũ diễn viên nhí của Disney Channel ngày đó. Hiện tại Cole vẫn tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất với vai diễn gây chú ý trong bộ phim truyền hình "Riverdale".

Trong khi đó, Dylan Sprouse quyết định "dứt áo ra đi", rời xa chốn showbiz đầy thị phi.

Vai chính trong phim Lizzie McGuire đã đưa tên tuổi Hilary Duff đến gần hơn với khán giả nhỏ tuổi trên khắp thế giới trong suốt những năm 2001 - 2004. Hilary lấn sân sang ca hát từ năm 2002 và phát hành năm album với doanh số hơn 15 triệu bản. Cô được nhiều ngôi sao đàn em như Miley Cyrus, Selena Gomez, Demi Lovato coi là nguồn cảm hứng.

Zac Efron nổi tiếng với vai Troy Bolton trong bộ phim mang tên High School Musical của Disney. Ở tuổi 30, Efron vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung và có một số bộ phim thành công. Anh thủ vai chính trong các bộ phim ăn khách như 17 Again, The Lucky One, Neighbors, That Awkward Moment...

Ashley Tisdale thủ vai Sharpay Evans trong High School Musical. Nhờ bvai diễn này, cô rất được Disney cưng chiều. Chính vì lối diễn chuyên nghiệp, tự tin, và khả năng đóng phim hài rất tốt, cô đã thể hiện một mean girl rất thành công không thua gì Lindsay Lohan. Tisdale hiện đang sống hạnh phúc bên người chồng ca sĩ của mình.